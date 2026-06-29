獨／才爆虐鼠又虐鳥！高雄男屢罰不改 虎皮、牡丹鸚鵡慘死籠內

高雄日前才傳大學生殘忍虐鼠，引發關注，鼓山區一處民宅又爆虐待寵物致死事件，呂姓男子將兔子、天竺鼠、鸚鵡、鴿子養在戶外，日曬雨淋、缺乏照料，救援團體獲報到場勸導、蒐證，直擊2隻鸚鵡陳屍籠內；救援團體痛批，呂男多次遭動保處開單裁罰卻始終未改善，直到動物死亡案件才升級，質疑公權力介入過慢。

議員白喬茵表示，過度曝曬、飲水不足、長期淋雨等不當飼養動物案件，動保處多以「尚未造成傷亡」為由勸導也未裁罰，以致違規反覆發生，動保法明定只要有危害動物生命、健康之虞，就可提前介入並評估沒入，若能前期處置，就不會走到動物死亡這一步，籲對屢勸不改案件積極執法。

呂姓男子飼養兔子、天竺鼠、黃金鼠、鴿子、虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡、小太陽鸚鵡、銀文鳥類等多種動物，更有保育類烏頭翁，未妥善照顧且動物常逸失，隨後又增加新的飼養個體。

台灣天竺鼠救援協會去年接獲民眾檢舉，前往勸導、蒐證並通報稽查，多次遭開單裁罰，呂男均以「沒錢」為由，拒絕改善，仍將動物放置戶外飼養。

本月25日，再度到場查看，當天豪雨成災，動物被棄置在戶外淋雨，現場直擊虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡2隻寵物鳥陳屍籠內。隔天，動保處派員查扣並會同保七總隊、天竺鼠協會及台灣鳥類救援協會協助執行沒入作業。

經清點，總共沒入兔子1隻、天竺鼠1隻、黃金鼠1隻、鴿子15隻、寵物鳥2隻及保育類鳥類2隻，另鸚鵡屍體由動保處帶回檢驗，其餘由救援團體送醫安置。

協會理事長洪峻軒表示，呂男長期虐待動物，過去未達「動物受傷、死亡」程度，動保處無法依法沒入，直到現在才介入，動物死亡可處2年以下有期徒刑，呼籲動保處依法送辦、嚴正究責。

鳥類救援協會秘書長吳羽心說，當天救援時，每隻動物身體都濕透，虎皮、牡丹鸚鵡的食盒裡，放的還是鴿子飼料，從屍體研判可能高溫過熱脫水致死，她直言，高雄通報和裁罰案量都是六都之末，呼籲主管機關別再消極應對，避免更多無辜動物犧牲。

高雄傳出涉虐待動物致死案，救援團體直擊虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡陳屍籠內。圖／台灣鳥類救援協會提供

呂姓男子將寵物養在戶外缺乏妥善照顧，被直擊虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡死亡，涉嫌虐待致死。圖／台灣鳥類救援協會提供

呂姓男子將寵物養在戶外缺乏妥善照顧，被直擊虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡死亡，涉嫌虐待致死。圖／台灣鳥類救援協會提供

高雄傳出涉虐待動物致死案，救援團體直擊虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡陳屍籠內。圖／台灣鳥類救援協會提供