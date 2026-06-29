驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

彰化縣芬園鄉豆花攤的56歲張姓男子被路過民眾發現坐在攤位旁的躺椅上長達數小時「一動也不動」。警消接獲報案趕抵現場，經檢視後確認張男已明顯死亡、身體冰冷。圖／讀者提供 彰化縣芬園鄉芬草路2段附近一處空地，昨日晚間8點一名長年在此經營豆花攤的56歲張姓男子被路過民眾發現坐在攤位旁的躺椅上長達數小時「一動也不動」。警消接獲報案趕抵現場，經檢視後確認張男已明顯死亡、身體冰冷。警方初步勘查現場無打鬥痕跡，目前已報請彰化地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因。

警方調查，昨晚間8時40分左右，一名王姓民眾路過該豆花攤時，發現張姓老闆坐在躺椅上，姿勢固定且許久都沒有動靜。王民察覺異狀上前呼喚，但老闆皆無任何回應，嚇得他趕緊向轄區派出所報案。警方接獲報案後立即派員趕往現場，並同步通報119消防局派遣救護車支援。

消防救護人員趕抵現場後檢視張男狀況，發現他已無呼吸心跳、遺體冰冷，且出現明顯死亡跡象，因此未送醫。警方隨即在現場拉起封鎖線，並聯繫鑑識採證小組到場鑑識。

初步勘查，張男大體表面並無明顯外傷，豆花攤周遭也無打鬥痕跡，其隨身與攤位物品皆完好、無遭損壞情事，初步排除了外力介入的可能性。

警方隨後聯繫上死者的胞兄到場協助認屍與處理後事。警方表示，已依法報請彰化地檢署檢察官相驗，將進一步確認死者是否因突發性疾病或其他身體因素導致猝死。