北市圓山保齡球館遭土石砸穿 警預防性管制現場及鄰近登山口

台北市士林區圓山保齡球館昨晚遭土石砸穿，警方獲報派員封鎖現場，針對球館周邊及鄰近的登山步道入口處實施預防性管制，並呼籲，連日大雨易有土石鬆動、坍方情事，民眾接近山區務必注意安全。

警方表示，昨晚7時許接獲市府通報，指圓山保齡球館後方山坡發生土石流坍塌事件，轄區士林分局啟動緊急應變機制，配合大地工程處、消防局、圓山保齡球館經理等，前往會勘並封鎖現場，確認球館後方確實有土石滑落情形，且土石砸進館內，造成牆面等部分建築結構毀損，所幸球館已處歇業狀態，現場無人員傷亡，暫無立即性大面積崩塌危險。

為避免土石鬆動造成二次危害，警方第一時間在保齡球館周邊及鄰近的登山步道入口處拉起封鎖線，實施預防性管制，防止民眾勿管或靠近警戒區域。

警方呼籲，受連日大雨影響，山區土壤含水量高，易發生土石鬆動、坍方或樹木倒塌等危險情事，民眾靠近山區活動務必注意安全，如遇危險或需警方協助可撥打110報案。

台北市士林區圓山保齡球館昨晚遭土石砸穿，警方獲報派員封鎖現場，針對球館周邊及鄰近的登山步道入口處實施預防性管制。圖／警方提供

台北市士林區圓山保齡球館昨晚遭土石砸穿，警方獲報派員封鎖現場，針對球館周邊及鄰近的登山步道入口處實施預防性管制。圖／警方提供

台北市士林區圓山保齡球館昨晚遭土石砸穿，警方獲報派員封鎖現場，針對球館周邊及鄰近的登山步道入口處實施預防性管制。圖／警方提供

台北市士林區圓山保齡球館昨晚遭土石砸穿，警方獲報派員封鎖現場，針對球館周邊及鄰近的登山步道入口處實施預防性管制。圖／警方提供