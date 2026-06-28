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影／北市女持菜刀呆坐路邊 暖警溫柔勸說幸未釀傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方今午獲報，中正區某社區有民眾持刀閒晃，立即派員查處，員警到場發現葉姓女子持菜刀呆坐路邊，稱求職不順心情不佳，所幸員警溫柔勸說，葉女主動交出菜刀並配合就醫，現場狀況才解除。

警方表示，今午2時許獲報有民眾持刀，立即啟動快打機制、派員前往查處，員警到場時，葉女呆坐路邊階梯上，雙腿上放有一把菜刀，經員警勸說，葉女主動交出菜刀，表示其求職不順、心情不佳，並自稱有精神病史。

員警耐心安撫，通知救護人員並協助葉女前往松德醫院就醫，現場狀況才解除，未釀人員受傷。

警方呼籲，民眾如有情緒困擾或精神疾病相關情形，應及早尋求專業醫療協助，避免攜帶危險物品外出，以免危及自身及他人安全。

經員警勸說，葉女主動交出菜刀，表示其求職不順、心情不佳。圖／警方提供
經員警勸說，葉女主動交出菜刀，表示其求職不順、心情不佳。圖／警方提供

求職 北市 台北市

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