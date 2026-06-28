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影／台中男子在豐原落溪卡石縫 消防隊員搜救送醫仍不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名45歲林姓男子失蹤後家屬報案緊急協尋，有釣客今天在豐原區埤豐橋下看到林男落溪報案，大批消防隊員沿溪搜尋，找到他卡在石縫，拉上岸送醫急救仍不治。林男落溪原因由警方調查中。

台中市消防局今天上午10時23分獲報，豐原區埤豐橋有人溺水，派遣豐原分隊等11個單位，出動各式消防車輛22輛、救護車1輛，人員44名，由陳岱宏副大隊長擔任現場指揮官。

消防局通知水利局關閉上游水閘門。經調閱河川局監視器影像，確認有一名穿白色衣服男子掉落埤豐橋畫面 。神岡消防分隊空拍組下午巡查勤務時，在花樑鋼橋下方發現一名溺者受困於河道石頭處，以空拍畫面持續標定目標位置。

下午4時1分回報搜救人員接觸溺水者卡於石縫中，協助溺水者脫困後，使用籃式擔架固定後再行將溺水者拉至花樑鋼橋上方。林男已無呼吸心跳 ，送衛福部豐原醫院急救仍不治。

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台中市豐原區今天發生溺水案，消防隊員下溪救援。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區今天發生溺水案，消防隊員下溪救援。圖／台中市消防局提供

台中 豐原 溺水

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