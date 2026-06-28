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139線跨雙黃線對撞！76歲婦駕車失控撞機車 騎士骨折送醫
彰化市139線今日上午發生一起汽機車對撞事故，一名76歲婦人駕車行經該路段時，車輛疑似失控偏移車道，跨越雙黃線後與對向機車發生碰撞，造成50歲男騎士重傷送醫，所幸兩人皆無生命危險，詳細肇事原因仍由警方調查釐清。
事故發生在上午9點多，地點位於彰化市139線約6公里處。警方與消防人員獲報趕抵現場時，機車已嚴重毀損倒臥路面，零件散落一地；轎車則車頭凹陷、擋風玻璃破裂，現場留有明顯碰撞痕跡。
警方初步指出，該名76歲婦人當時由芬園往彰化市方向行駛，行經彎道路段時疑似失控偏離原車道，跨越雙黃線後撞上對向直行機車，導致騎士連人帶車噴飛倒地，造成左大腿骨折及多處擦挫傷。婦人本身胸口紅腫不適，雙方均已送醫救治。
警方已進一步調閱監視器與行車紀錄器畫面，並採證事故現場跡證，以釐清車輛失控原因及後續責任歸屬。
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