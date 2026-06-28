蝴蝶谷登山遇落石釀四死...檢方相驗死因曝光

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天因落石造成4死1傷慘劇，檢察官上午驗屍，面對媒體家屬們不願意多談，紛紛由葬儀社人員用雨傘遮住顏面快速進出，檢察官、法醫與家屬相驗後，確認死因為落石致創傷性休克死亡，家屬對於死因沒有意見，遺體發還家屬辦理後事，家屬預計稍晚將前往松鶴登山口招魂。

遇難者的家屬今早上午9時40分抵達台中市立殯儀館，他們魚貫進入地檢署的相驗辦公室之後，隨即又被帶往冷凍庫驗屍，確認親屬身分以後再回到相驗辦公室。過程中家屬們不發一語，紛請葬儀社人員用雨傘遮住顏面，不願意就事件多談。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天落石造成4死1傷，搜救人員從現場落石和四散遺體研判，4人原本走在一起，落石掉落擊中後眾人四散，其中1人頸椎疑斷，搜救人員抬出遺體時，死者頭部像鬆脫般晃動，搜救人員見狀不忍。

一支16人登山隊昨天到蝴蝶谷步道1.4公里處時，上方山壁坍方，大量落石砸落，2男2女當場失去生命跡象，遺體連夜運下山，今天由檢察官和法醫相驗查明死因；另有一名70歲女團員受傷，死者分別是61歲葉姓男子、63歲鄭姓男子、69歲姚姓女子和57歲紀姓女子。

台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日才全面開放，未料昨天發生落石砸死人意外。林業及自然保育署台中分署表示，該分署針對過去蝴蝶谷步道1.4k易崩塌處，已採改線方式處理，這次事故地點之前未發生過崩塌，近期將安排步道專家現勘，後續不排除針對支線進行封閉，並辦理邊坡監測。

台中和平蝴蝶谷步道昨天發生落石意外，釀4人死亡，檢察官今與家屬在台中殯儀館相驗。記者黃寅／攝影