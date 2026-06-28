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2分鐘噴3800元！阿嬤市場買個菜慘吞5張罰單惹議 警方這樣說

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名七旬阿嬤騎車去市場買菜，為閃避人車，期間越過雙黃線再騎回原車道，遭檢舉違規，2分鐘內吃了5張單挨罰3800元，親友不滿短時間內連續動作卻被拆分開單；警方則說明，違規行為並非以多少時間內為標準，而是一違規一罰。

謝姓阿嬤上月3日騎機車去魚池市場買菜，假日人車多，且道路兩側設攤，又有人停車買菜，機車慢速行駛下要閃避人車更難保持平衡，車身晃了一下就從車道中間雙黃線右邊晃過左邊，之後又拉回原車道，沒想到因此被他人檢舉交通違規。

由於，阿嬤騎車沒戴安全帽，為保持車身平衡跨越雙黃線又騎回原車道，遭人檢舉後，上個月下旬一次就收到5張罰單共開罰3800元，但親友認為5張罰單發生時間在短短2分鐘內且為連續行為，向監理單位申訴，日前卻裁決沒有違誤。

經檢視，謝姓阿嬤遭舉發的5張交通違規罰單，包括「不依規定駛入來車道」、「跨越行車分向限制線」、「未依規定使用方向燈」、「未戴安全帽」等，謝姓阿嬤覺得委屈，只是去市場買2把菜就賠了快4000元，直呼以後改騎腳踏車好了。

謝姓阿嬤的親友認為，沒戴安全帽挨罰應該，但因車身不穩才晃過雙黃線，並非要超車或變換車道，自然沒打方向燈，跨越後須拉回原車道，一來一往間被開了4張單，感覺是檢舉人刻意拆分連續行為，警方也未審酌實情合併處理再裁罰。

對此，南投縣警方表示，依照交通法規相關違規裁處，並不是以多少時間內為開罰標準，而是「一違規一罰」，看起來雖是短時間內連續行為，就各違規狀況仍須依各法條開罰，所以才會接到5張違規罰單，再次呼籲民眾行車切勿違規。

南投一名七旬阿嬤騎車去市場買菜，期間因越過雙黃線再騎回原車道遭檢舉違規，2分鐘內被開5張罰單。圖／民眾提供
南投一名七旬阿嬤騎車去市場買菜，期間因越過雙黃線再騎回原車道遭檢舉違規，2分鐘內被開5張罰單。圖／民眾提供

南投 車道

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