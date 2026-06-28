「大稻埕城隍文化祭」攤商控主辦單位捲款落跑...原民會也回應了

律師、小民參政歐巴桑聯盟北市中山大同區議員參選人李惠暄接獲「大稻埕城隍文化祭」受害攤商陳情，表示有人打著大稻埕和百年城隍名號招商，宣稱有台日韓鼓藝等吸引攤商付高額費用參加，但結果什麼都沒有，質疑市府背書才讓攤商放心進駐，沒想到卻是一場閙劇。

對此，北市原民會表示，市府是依法核准場地借用申請，未參與活動的規畫、招商、財務運作、宣傳及執行，也未提供任何活動經費補助。原民會也提到，場地借用規定也明定，借用單位辦理活動應遵守相關法令，不得從事任何違法或不當行為，以維護公共場地管理秩序及市民權益。

李惠暄在社群貼文表示，她接到「大稻埕城隍文化祭」市集受害攤商緊急陳情，有人打著大稻埕和百年城隍名號，招商宣稱有台日韓鼓藝、董事長樂團、火舞特技，吸引攤商付了高額費用，結果現場什麼都沒有，讓人不可思議的是，這場活動的指導/主辦單位掛著「台北市政府原民會」，質疑攤商因為信任政府的背書才放心進駐，沒想到最後演變成一場閙劇。

原民會表示，本案活動是由民間團體自行規畫及籌辦的「2026台日韓族群文化季」。因活動部分場地使用原民會轄管的「北市延平河濱公園原住民族樂舞空間」及鄰近原民會輔導的大稻埕碼頭原住民族經濟特區，所以向原民會申請借用場地。經審查其活動內容包含原住民族樂舞展演，符合場地申請規定，依規定同意其場地借用。

原民會提到，這次事件可能造成攤商及民眾權益受影響，深表關切，並將全力配合相關權責機關釐清事實，如有涉及違法情事，將依法辦理，以維護市民權益。