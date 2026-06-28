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蝴蝶谷瀑布落石4死意外 主辦吳水丕：嚮導回頭阻涉水時石頭掉下來

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市和平區蝴蝶瀑布步道昨天因落石造成4死1傷慘劇。主辦活動的中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕還原當時狀況說，嚮導葉萍貴已帶前面的勇腳組抵達瀑布，又折返要走在隊伍中段沒有穿雨靴的人不要涉溪，但就在此時落石砸下發生意外。他感覺，他們一行人是「被天氣誤導了」應該取消才對，覺得很慚愧。

吳水丕說，他們經常安排出遊登山，大概每個月有1次。這次的活動一個多月以前就定了，到蝴蝶谷瀑布也有5、6次以上了，「後來我們一直被天氣誤導了」因為前一天查，台中地區當天下午3時以前不會下雨，而且河裡面沒有水，開車到登山口的時候天氣是好的、天空中的嵐氣也很漂亮，大家都走得很高興，汗流浹背的慢慢走。

甚至，他們還有3個雨天備案，一是去捎來步道，一個是到客服中心泡湯，第三是逛街，但「我們一直被天氣誤導了」

後來前面的隊伍已經要下去到瀑布那裡了，前面是勇腳組的，走得比較快。到了1.4K的時候突然聽到一個爆炸聲，他就要大家撤退，還傳Line叫大家先不要動了，不要後退。當時不了解前面的狀況，等了半個小時沒有訊息，就回頭一直走，後來消防局就慢慢有電話來了。

他說，葉萍貴嚮導很厲害，「沒有他我們不行」，「他是為了回頭叫大家不要再過去了，這時候石頭掉下來了；不阻擋（涉溪）就沒有事了」、「我覺得很羞愧，（活動）應該取消掉才對」。吳水丕說，他們走在後面是逃過一劫，因為體力不好，逃過一劫。當時溪流乾乾的、水不多，從他們還能溯溪過去可以想見水是不多的。

中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕說，嚮導葉萍貴已帶前面的勇腳組抵達瀑布，又折返要走在隊伍中段沒有穿雨靴的人不要涉溪，但就在此時落石砸下發生意外。記者黃寅／攝影
中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕說，嚮導葉萍貴已帶前面的勇腳組抵達瀑布，又折返要走在隊伍中段沒有穿雨靴的人不要涉溪，但就在此時落石砸下發生意外。記者黃寅／攝影

中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕說，嚮導葉萍貴（前左）已帶前面的勇腳組抵達瀑布，又折返要走在隊伍中段沒有穿雨靴的人不要涉溪，但就在此時落石砸下發生意外。圖／吳水丕提供
中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕說，嚮導葉萍貴（前左）已帶前面的勇腳組抵達瀑布，又折返要走在隊伍中段沒有穿雨靴的人不要涉溪，但就在此時落石砸下發生意外。圖／吳水丕提供

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