東北角又有4登山客遭蜂螫傷1婦人無力行走 軟式擔架搬運下山送醫

東北角的登山步道，今天近午再傳遊客遭蜂螫傷事件，有4人遭蜂螫傷。消防人員到場救護時，其中3人仍可行走，另1名婦人虛弱無力，由消防人員以擔架搬運下山後，將4人送醫治療。

台大丁姓教授和妻子6月20日到新北市瑞芳區三貂嶺步道健行時，走在前方的丁姓教授，在折斷擋路的山棕葉時，疑遭受變側異腹胡蜂群攻擊，妻子也被螫傷。消防人員獲報救援，送醫後脫險。

6月21日在瑞芳小粗坑古道，又有6名登山客遭到疑似虎頭峰襲擊，其中4人被螫傷。1名女子的背部和右手臂共4處遭螫傷，傷勢較重，送醫後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時3分接獲報案，貢寮區卯澳地區1條登山步道，有30多人相約去爬山，在距離登山口約半小時腳程處遭蜂攻擊，有4人被螫傷。

消防人員獲報前往救援，遇到傷者時，發現4名傷者中，60多歲女子意識清楚，但表示虛弱無力，消防員以軟式擔架搬運，協助下山，另3人可行走，由消防員護送下山，並將4人送往基隆長庚醫院治療。

東北角貢寮區卯澳地區的登山步道，今天近午有4人遭蜂螫傷，其中1名婦人無力行走。消防人員到場救護，護送4人下山後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝

東北角貢寮區卯澳地區的登山步道，今天近午有4人遭蜂螫傷，其中1名婦人無力行走。消防人員到場救護，護送4人下山後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝