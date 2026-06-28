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人在廁所也要救命！台南救護指導員休假靠5G影像遠距指導搶命

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導

台大醫學院院長吳明賢日前疑因突發心肌梗塞緊急送醫，引發外界關注。台南近日也上演一場與時間賽跑的急救，一名救護指導員雖在休假，接獲轄內救護車回傳的到院前心電圖（ECG）後，立即透過5G即時影像系統遠距指導第一線救護人員，成功協助疑似急性心肌梗塞患者爭取黃金治療時間。

台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延表示，當時他雖在休假，但收到分隊上傳一名約90歲男子的心電圖後，醫師隨即判讀為急性心肌梗塞（STEMI），立刻打開救護車5G即時影像系統，投入線上指導，掌握患者狀況並協助現場救護員應變。

他說，患者當時胸悶、冒冷汗，但意識清楚，並非到院前心肺功能停止（OHCA），考量現場為T2中級救護技術員，且不確定車上是否備有阿斯匹靈，在短短幾秒內，決定透過5G即時畫面確認患者情況，也請第一線救護員詢問患者及家屬是否攜帶硝化甘油舌下錠（NTG）。

所幸患者身上備有藥物，沈宥延隨即依標準作業程序遠距指導救護員協助患者含服，不僅符合醫療規範，也替患者爭取到最寶貴的救治時間。事後回報顯示，患者血壓逐漸回穩，症狀改善，送醫後接受後續治療。

「大家一起把人從鬼門關前拉回來！」沈宥延說，自己當時雖在休假，甚至正在上廁所，但只要接獲救命訊號，就會立即投入判讀，並利用5G系統遠距指導，與第一線救護人員共同完成搶救任務，這也是職責所在。

消防局第一救災救護大隊表示，台南市救護車已全面配置到院前12導程心電圖系統，並結合5G即時影像技術，讓救護員面對胸悶、胸痛等疑似心肌梗塞患者時，可即時將心電圖及現場畫面傳送至醫院與線上指導人員判讀，縮短急救流程。

第一救災救護大隊也提醒，若出現疑似心肌梗塞症狀，應立即撥打119，把握90分鐘內打通血管的黃金救命時間。消防局則高度肯定同仁在休假期間主動伸出援手，展現台南市消防救護的專業與溫度。

台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延休假期間，接獲到院前心電圖判讀訊息，立即透過5G即時影像系統遠距指導第一線救護人員，協助9旬疑似心肌梗塞患者爭取黃金治療時間。記者萬于甄／翻攝
台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延休假期間，接獲到院前心電圖判讀訊息，立即透過5G即時影像系統遠距指導第一線救護人員，協助9旬疑似心肌梗塞患者爭取黃金治療時間。記者萬于甄／翻攝

台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延休假期間，接獲到院前心電圖判讀訊息，立即透過5G即時影像系統遠距指導第一線救護人員，協助9旬疑似心肌梗塞患者爭取黃金治療時間。記者萬于甄／翻攝
台南市消防局第一救災救護大隊隊員沈宥延休假期間，接獲到院前心電圖判讀訊息，立即透過5G即時影像系統遠距指導第一線救護人員，協助9旬疑似心肌梗塞患者爭取黃金治療時間。記者萬于甄／翻攝

台南 心肌梗塞 吳明賢

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