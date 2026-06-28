高山便道遭沖毀 馬太鞍溪堰塞湖防災11名工人搭黑鷹安全撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年發生潰決災情後，上游山坡仍殘留大量鬆動土石，工程人員進駐山區做防災工程。因應今年汛期及米克拉颱風外圍環流帶來降雨，林業及自然保育署花蓮分署考量施工風險升高，申請空中勤務總隊支援，今天上午出動黑鷹直升機，將駐守山區的11名工程人員全數安全撤離。

花蓮分署表示，為降低堰塞湖周邊潛在災害風險，今年初委託工程團隊進駐偏遠山區，利用汛期前有限時間，執行危險邊坡削減、蝕溝整治及鋪設現地塊石等防災工程，希望減少地表沖刷與崩塌發生機率。

不過進入6月後，花蓮山區接連遭受豪雨侵襲，施工區陸續出現土石流，坡面及蝕溝河道也發生巨石滾落情形，沿溪河床便道遭洪水沖毀中斷，原本使用的履帶式施工機具已無法通行，現場作業風險明顯升高。

花蓮分署指出，基於第一線人員安全考量，立即啟動應變措施，向空勤總隊申請直升機協助撤離，今天上午7時許完成吊掛及接駁作業，11名施工人員均平安返抵花蓮，撤離任務順利完成。

分署表示，工程團隊長期駐守偏遠山區，在地形險峻、氣候多變的環境下執行防災工作，搶在汛期前完成多項重要工程，展現高度專業與責任感，對所有施工人員的付出表達感謝，也感謝空勤總隊即時投入支援，確保人員安全無虞。

花蓮分署強調，目前施工機具均已移往高處安全區域停放，雖然河床便道暫時無法通行，但仍將持續監控堰塞湖及周邊地質變化，並依天候與現場狀況滾動調整後續工程及防災作為；若堰塞湖出現突發狀況，也將優先啟用留置山區的施工機具緊急處置，全力降低災害衝擊，守護下游居民生命財產安全。

近日馬太鞍堰塞湖區因連續強降雨，造成河道多處巨石崩落及土石流，溪床便道也遭沖毀。圖／林保署花蓮分署提供

林保署花蓮分署考量馬太鞍溪防災施工現場風險升高，申請空中勤務總隊支援空勤協助撤離工程人員。圖／林保署花蓮分署提供