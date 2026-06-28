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高雄女子疑闖紅燈過馬路 慘遭機車撞擊頭部重創送醫
高雄58歲黃姓女子今日凌晨4時25分許，在三民區民族一路過馬路時，疑未注意到燈號，違規穿越行人穿越道，被綠燈直行的周姓男騎士撞上，黃女頭部重創送醫急救，暫無生命危險，周男無酒測，肇責待釐清。
三民第一分局十全派出所於今日凌晨接獲報案，指民族一路與承德街口發生交通事故，員警獲報後立即趕往現場處置，迅速協助通知119救護人員將傷者送醫治療。
警方調查，黃女當時沿承德街由東向西步行，疑闖紅燈通過民族一路路口，遭沿民族一路由北往南綠燈直行的周姓機車騎士撞上，周男挨撞後倒地，身體擦挫傷，黃女傷勢較重，頭部受創送往高醫治療，前暫無生命危險。
警方對周男實施酒精測驗，酒測值為0，並無酒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。
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