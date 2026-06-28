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八德擋車哥終於踢鐵板！騎三輪車擋道挑釁 遭駕駛「鐵拳教育」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市八德區張姓男子長期騎乘堆滿回收物的三輪腳踏車強占車道、辱罵駕駛，被在地居民封為「八德擋車哥」，是通勤族頭痛人物。張男昨天下午又在介壽路一段擋道挑釁，結果這次遇上不堪其擾的施姓駕駛當街下車揮拳，過往囂張氣焰瞬間消失，畫面PO網引爆討論。八德警分局調閱監視器通知兩人到案，因雙方互不提告，依社會秩序維護法第87條偵辦。

張男常在八德介壽路、復興路一帶出沒，除了強占快車道外，也經常不遵守交通號誌，對後方意圖超車的駕駛飆罵三字經，過去多段擋道、辱罵影片陸續被PO上臉書、Threads等平台，在地方社團累積大量點閱與留言，居民與通勤族苦不堪言。

事發影片昨日在網路流傳，畫面中張男一如往常騎著堆滿雜物的三輪車擋在馬路中央，施男疑因不滿擋道及挑釁行為，怒氣沖沖下車理論後直接出拳，張男面對突如其來的攻勢只能節節敗退。

影片曝光後在社群平台引發討論，疑似動手的施男也現身留言區坦承是當事人，他表示「事主是我，由於他擋在路中間，還對我飆罵三字經，小弟實在受不了這種氣，只好下車跟他打拳擊，動手確實不對，真的不小心沒忍住，但我有下手輕一些。」

不少長期深受其害的在地民眾留言「終於有人治他了」、「這條路每天被他卡死，看了真的很解氣」；但也有網友提醒，遇到惡意擋車、公然侮辱等行徑，仍應錄影檢舉並報警處理，動手反而讓自己惹上官司。

八德警分局四維派出所副所長鄭宇軒表示，全案發生於昨天下午5時58分，警方獲報後已調閱監視器並通知雙方到案，因兩人互不提告，依社會秩序維護法第87條偵辦；警方呼籲用路人務必遵守交通安全規則，如遇行車糾紛切勿動手，應立即報警，警方將嚴正執法處理。

八德「擋車哥」張男昨天下午又騎著三輪腳踏車擋在介壽路一段車道上，造成後方車流壅塞，隨後與施姓駕駛爆發肢體衝突。記者朱冠諭／翻攝
八德「擋車哥」張男昨天下午又騎著三輪腳踏車擋在介壽路一段車道上，造成後方車流壅塞，隨後與施姓駕駛爆發肢體衝突。記者朱冠諭／翻攝

桃園 車道 桃園市

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