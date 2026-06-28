最後合影照！蝴蝶谷瀑布4死意外 主辦吳水丕：誤判了天氣

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天因落石造成4死1傷慘劇。主辦活動的中華民國原始生活教育協會理事長吳水丕說，他們都是30多年的好朋友，平常每個月都會約著一起出來爬山，這一次因為誤判天氣才會導致意外。

吳水丕說，他們平常經常相約出來爬山，大家的身體都變好了，蔡堆的太太身體也因為爬山越來越好。

他說，他們一個多月前就策劃了這一次的活動，前天看氣象也都認為台中的天氣應該沒問題，一行人開車到登山口的時候，天氣也都很好，沒想到後來會發生意外。

吳水丕說，他們除了去蝴蝶谷瀑布，另外還安排了，接下來去捎來步道或者是去服務中心泡湯以及去街上逛逛街等行程。

他說，他們體力好的走前面，有些人走後面，發生意外的時候曾經聽到前面有一聲爆裂，葉姓嚮導回頭要大家不要前進，並準備讓大家返程，但沒想到他也就在接下來發生了意外。

吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供

吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供