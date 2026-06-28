快訊

委內瑞拉雙震逾1430死近7萬失蹤！18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救關鍵曝

批周思齊「叛國比打假球嚴重」 男涉加重誹謗遭聲請簡判決處刑

維生素C愈高大腦愈健康？研究：血中濃度高者灰質保存較完整

聽新聞
0:00 / 0:00

最後合影照！蝴蝶谷瀑布4死意外 主辦吳水丕：誤判了天氣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天因落石造成4死1傷慘劇。主辦活動的中華民國原始生活教育協會理事長吳水丕說，他們都是30多年的好朋友，平常每個月都會約著一起出來爬山，這一次因為誤判天氣才會導致意外。

吳水丕說，他們平常經常相約出來爬山，大家的身體都變好了，蔡堆的太太身體也因為爬山越來越好。

他說，他們一個多月前就策劃了這一次的活動，前天看氣象也都認為台中的天氣應該沒問題，一行人開車到登山口的時候，天氣也都很好，沒想到後來會發生意外。

吳水丕說，他們除了去蝴蝶谷瀑布，另外還安排了，接下來去捎來步道或者是去服務中心泡湯以及去街上逛逛街等行程。

他說，他們體力好的走前面，有些人走後面，發生意外的時候曾經聽到前面有一聲爆裂，葉姓嚮導回頭要大家不要前進，並準備讓大家返程，但沒想到他也就在接下來發生了意外。

吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供
吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供

吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供
吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供

吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供
吳水丕說，發生意外前大家還高興地合影。圖/吳水丕提供

瀑布 台中 台中市

延伸閱讀

蝴蝶谷瀑布落石造成4死 團員交通部前部長蔡堆不願多談

蝴蝶谷4死山難／前交通部長蔡堆現身派出所 深夜慚愧強調自已是參團

蝴蝶谷步道亂石擊中登山團…傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

蝴蝶谷步道落石砸登山團釀4死1傷 山友悚憶事發當下「原在吃東西拍照」

相關新聞

最後合影照！蝴蝶谷瀑布4死意外 主辦吳水丕：誤判了天氣

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天因落石造成4死1傷慘劇。主辦活動的中華民國原始生活教育協會理事長吳水丕說，他們都是30多年的好朋友，平常每個月都會約著一起出來爬山，這一次因為誤判天氣才會導致意外。

好心提醒「這時無垃圾車」 73歲婦遭75歲翁持助行器擊倒

林謝姓婦人昨晚在台北市士林區見王姓老翁貌似在等垃圾車，好意上前提醒「這時候沒有垃圾車」，卻遭王持助行器攻擊倒地，過程引發旁人關注並報警，警方介入後協助婦人送醫治療，因婦人暫不提告，後續抄登雙方資料備查。

影／蝴蝶谷瀑布步道落石4死1傷 山友：這種天氣為何還上山？

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，遺體昨晚連夜運下山；意外發生後許多登山社群網路山友都責問連續大雨天氣為何還上山；熱愛登山攝影的Scott Pai 山小白也在臉書發文，有登山團員說昨天早上天氣還很好，這是很大的誤解，連續多天豪雨，不是說早上沒下雨就沒事。

高山便道遭沖毀 馬太鞍溪堰塞湖防災11名工人搭黑鷹安全撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年發生潰決災情後，上游山坡仍殘留大量鬆動土石，工程人員進駐山區做防災工程。因應今年汛期及米克拉颱風外圍環流帶來降雨，林業及自然保育署花蓮分署考量施工風險升高，申請空中勤務總隊支援，今天上午出動黑鷹直升機，將駐守山區的11名工程人員全數安全撤離。

蝴蝶谷瀑布4死意外 主辦吳水丕：政府應該封閉步道

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天因落石造成4死1傷慘劇。主辦活動的中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕說，活動前他們以為政府在四月的時候已經把步道做了修繕，應該沒有問題，但很遺憾仍然發生災害。

高雄女子疑闖紅燈過馬路 慘遭機車撞擊頭部重創送醫

高雄58歲黃姓女子今日凌晨4時25分許，在三民區民族一路過馬路時，疑未注意到燈號，違規穿越行人穿越道，被綠燈直行的周姓男騎士撞上，黃女頭部重創送醫急救，暫無生命危險，周男無酒測，肇責待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。