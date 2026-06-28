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蝴蝶谷步道落石4死1傷步道沒預警封閉？林業署台中分署回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外4死1傷，外界質疑台中連日豪大雨，主管機關為何沒預警封閉步道；林業及自然保育署台中分署今天表示，台中分署所轄步道會配合台中市政府一級應變中心公告步道封閉管制。台中市政府雖於25日下午4時開設三級應變中心，但綜合氣象數據與地方政府災情研判，這次風災侵襲期間，未達步道的封閉標準。

林業署台中分署表示，關於步道管制與預警標準，台中分署轄管之自然步道，依據「林業及自然保育署自然步道設置及管理要點」進行安全管制。依該要點第12條規定指出「地區分署應視交通部中央氣象署天氣警特報，鄰近自然步道之氣象觀測站雨量或中央氣象署發布預測雨量預測值達豪雨標準，該自然步道暫停開放」。針對本次米克拉颱風，中央氣象署並未發布海上或陸上颱風警報；且鄰近步道的松鶴氣象觀測站，27日累積雨量為75.6毫米，未達豪雨封閉標準。

台中分署所轄步道會配合台中市政府一級應變中心公告步道封閉管制。台中市政府雖於25日下午4時開設三級應變中心，並已於26日晚上6時解除開設。綜合氣象數據與地方政府災情研判，本次風災侵襲期間，未達步道的封閉標準。

針對過去蝴蝶谷步道1.4公里處的易崩塌路段，台中分署先前已採取「改線工程」避開風險。本次事故地點係位於1.2公里處，之前未發生過崩塌，疑似為雨量過多所造成的崩滑，台中分署近期將安排步道專家現勘，後續不排除針對支線進行封閉，並辦理邊坡監測。

台中分署表示，有關山林遊悠網公告步道封閉時間點，為27日發生事故後為利救災進行，於當日下午4時35分進行公告。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供

台中 林業署 落石

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