南消救護隊員每年急救709人榮獲全國十大傑出 科長呼吸辨識研究也獲獎

台南市消防局第五救災救護大隊大橋專責救護隊隊員王健宇與緊急救護科科長吳青翰與昨天分別在急診醫學年會榮獲全國十大傑出救護技術員特優與智慧救護原著論文口頭發表亞軍，展現消防局救護實務與學術研究成果，將持續創新並轉化為臨床應用，提升緊急救護品質。

王健宇自2020年獲得高階救護技術員資格以來，每天熱血救人，平均每年執行709件急救送醫案件，協助14名OHCA患者成功存活出院；王參加多項國際賽事，2024年IEMSC（國際救護比賽）獲得優等，並在2025年AEMSC（亞洲救護比賽）中獲得第三名。

王健宇也是台南市消防局特種搜救隊的醫療組成員，可謂市民的行動急診室；台灣急診醫學會昨天在台大醫院暨國際會議中心﻿舉辦2026第十七屆第一次會員大會暨學術研討會，王憑藉卓越的救護技術、豐富的臨場經驗以及對生命的熱忱，榮獲「2026年十大傑出救護技術員」特優獎。

吳青翰則在研討會上以「基於救護車車載影像之深度學習呼吸型態辨識研究」為題口頭發表，該研究以救護車內的車載攝影機為基礎，運用深度學習技術，克服車體晃動與器材遮蔽等實務挑戰，成功讓AI模型聚焦於病患胸腹部特徵，自動辨識瀕死狀呼吸、正常呼吸及呼吸過快等重要生命徵象。

吳青翰表示，研究展現人工智慧應用於院前救護發展潛力，目前仍受限於樣本數較少及離線分析模式，未來將持續擴充資料庫、優化影像品質篩選及模型穩定性，並朝向即時（Real-time）辨識系統發展，期望未來能協助救護人員更快速掌握病患呼吸狀態，提升緊急救護判斷效率與照護品質。

吳青翰的發表奪得原著論文口頭發表（非醫師組）第二名，消防局局長楊宗林表示，王健宇與吳青翰同時在全國急診醫學的重要學術與實務獲得肯定，不僅是個人的至高榮譽，也代表消防局長期深耕緊急救護教育、科技創新與人才培育的豐碩成果。

市長黃偉哲也指出，將人工智慧（AI）與科技導入消防救護工作，是智慧城市不可或缺的未來方向，不論是吳青翰的前瞻性AI呼吸辨識研究，還是王健宇在救護現場搶救生命的傑出表現，都為院前緊急救護提供了非常好的思考方向與全新典範。

台南市消防局第五救災救護大隊大橋專責救護隊隊員王健宇於台灣急診醫學會第十七屆第一次會員大會暨學術研討會榮獲「2026年十大傑出救護技術員」特優獎。圖／消防局提供