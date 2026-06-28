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台中蝴蝶谷步道落石山難 副市長深夜慰問家屬、全力協助善後

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石山難，4死1傷，消防局獲報後緊急出動救援將傷者送醫，將遺體連夜送往殯儀館。台中市副市長鄭照新昨天深夜代表市長盧秀燕趕往殯儀館慰問逝者家屬，對罹難者表達最深切的哀悼，將全力協助家屬後續事宜。

鄭照新表示，中央氣象署並未發布颱風警報，事故地點的蝴蝶谷步道屬農業部林業及自然保育署台中分署管轄。市府第一時間全力投入救援，目前已整合民政、警察、消防等相關單位，全力協助遺體返送、治喪與各項行政程序。

鄭照新指示相關局處，持續與警察、消防、林業及自然保育署及家屬戶籍所在地政府保持聯繫，全力做好家屬與傷者的關懷，並協助處理後續善後事宜，同時配合主管機關釐清事故原因。

消防局指出，市府昨天下午約3時13分獲報後，總計派遣消防車1輛、警備車5輛、救護車6輛、消防人員31名、義消4人、中搜24人、麗陽工作站2人及麗陽營區特戰訓練中心4人支援。

搜救人員昨下午4時3分左右抵達登山口後隨即上山強行挺進，約4時50分成功接觸一名傷者並將其護送下山送醫，消防局副局長戴峻焜昨晚也前往探視傷患，關懷其傷勢狀況；其餘4名罹難者遺體連夜運送下山。

衛生局指出，該登山團隊共5人遭落石砸傷，經消防局救護通報，現場4名民眾（2男、2女）已明顯死亡，另1名傷者遭落石砸傷者，已緊急送往東勢農民醫院救治。

衛生局接獲中區緊急醫療應變指揮中心通報後，第一時間立即通知本市急救責任醫院預做因應，並密切追蹤傷病患送醫及救治狀況。

市府表示，據了解該登山團來自北部，一行共16人，此次山難造成1人受傷，4人不幸罹難，雖然戶籍地均不在台中，但市府警察局已緊急協助聯繫罹難者家屬，協助聯繫檢察官相驗大體並開立死亡證明書；民政局也全力協助載送罹難者至崇德殯儀館，並協調業者協助送回家屬指定地點。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供

台中 落石 鄭照新

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