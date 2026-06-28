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蝴蝶谷步道5死傷 登山團體北部登山曾發文：步道路基坍塌提醒安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

北部登山團體16人昨天到台中和平走蝴蝶谷瀑布步道，落石造成4死1傷，前交通部長蔡堆也參加，人平安，他說這是公益團體的登山活動，他非主辦人；該登山團成立多年，多數成員都熟識常一起登山，該公益團體7天前才揪北部貓空圓山步道之旅，臉書粉專說，當天下山途中，發現多處步道路基坍塌、樹木傾倒，顯示日前豪雨造成的災情仍歷歷在目，提醒大家更加珍惜平安健行的時光。

該公益團體臉書粉專成立13年，追蹤者近700人，粉專最近一篇貼文寫7天前挑戰貓空圓山步道，內容描述團員們彼此熟識貼心，還有人自備水果在山上和大家分享。

粉專提到，下山途中，發現多處步道路基坍塌、樹木傾倒，顯示日前豪雨造成的災情仍歷歷在目，也提醒大家更加珍惜平安健行的時光。

另外，林業及自然保育署台中分署今天說明，昨天蝴蝶谷步道事故地點，消防局救災現場人員提供的訊息事故地點為蝴蝶谷步道1.4K處，該分署由護管員現場定位確認，事故地點確定為1.2K。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供

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