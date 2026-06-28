好心提醒「這時無垃圾車」 73歲婦遭75歲翁持助行器擊倒

林謝姓婦人昨晚在台北市士林區見王姓老翁貌似在等垃圾車，好意上前提醒「這時候沒有垃圾車」，卻遭王持助行器攻擊倒地，過程引發旁人關注並報警，警方介入後協助婦人送醫治療，因婦人暫不提告，後續抄登雙方資料備查。

警方調查，75歲王姓老翁昨晚在士林區中正路上，持助行器攻擊73歲林謝姓婦人，導致婦人倒地、頭部撞擊地面，一旁路人見狀出手制止王翁並報警處理，轄區警方獲報後立即到場，協助婦人送醫治療。

據悉，婦人是見老翁助行器上掛有許多袋垃圾，像是要等垃圾車，好意上前提醒「這時候沒有垃圾車」，未料遭老翁攻擊，王翁則稱遭婦人騷擾所以動手。

警方表示，員警第一時間協助傷者送醫，並告知相關法律權益，婦人當場表示暫不願提告，員警依規定抄登雙方資料備查。

警方呼籲，民眾於日常生活中遇有糾紛，應保持冷靜、理性溝通，切勿因一時情緒激動而訴諸肢體推擠或暴力行為，以免造成傷害並誤觸法網。若遇突發糾紛事件，應立即撥打110報案專線，交由警方到場協助處理。

75歲王姓老翁昨晚在士林區中正路上，持助行器攻擊73歲林謝姓婦人，導致婦人倒地、頭部撞擊地面。圖／警方提供