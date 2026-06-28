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萬里溪堰塞湖蓄水量偏低 疑滲漏18萬噸水 林保署憂造成管湧破壞現象

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣萬里溪堰塞湖昨天發布紅色警戒後，下游鳳林鎮及萬榮鄉保全戶已撤離，林業及自然保育署今天空勘發現，堰塞湖蓄水量增加幅度低於預期，壩體下游疑似出現滲流現象，若持續發展恐引發管湧破壞現象，要求下游單位加強監測河川及橋梁水位變化。

林保署花蓮分署長黃群策今天在中央災害應變中心第3次情資研判會議表示，分署上午派員搭乘空勤總隊直升機前往湖區，於8時43分完成水位計投放作業，後續將持續掌握堰塞湖水位變動。

黃群策指出，上午空拍發現壩體下游疑有滲流跡象，依據監測資料，萬里溪昨天累積降雨量約11毫米，推估入流量約40萬立方公尺，但湖區蓄水量僅增加約22萬立方公尺，兩者相差約18萬立方公尺，推測溪水可能經由壩體滲漏流失。

黃群策說，隨著湖水持續上升，壩體承受水壓增加，水流可能沿內部孔隙通道滲出，導致實際蓄水量低於預期；若後續觀察到滲流水轉為混濁，代表壩體內細顆粒土砂遭帶出，將是管湧現象的重要警訊，必須立即提高警戒層級。

黃群策表示，目前雖無蓄滿溢流風險，但擔心發生潛在管湧現象，分署已通知下游相關機關及橋梁管理單位持續監控水位變化，並維持河道管制措施，禁止民眾進入，以確保安全。

林保署今天上午空拍發現壩體下游疑有滲流跡象，擔心發生管湧現象。圖／林保署花蓮分署提供
林保署今天上午空拍發現壩體下游疑有滲流跡象，擔心發生管湧現象。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 堰塞湖 林保署

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