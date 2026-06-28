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蝴蝶谷步道落石4死1傷 林業署台中分署：將安排步道專家現勘

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日才全面開放，該步道昨天發生落石4死1傷意外；林業及自然保育署台中分署表示，該分署針對過去蝴蝶谷步道1.4k易崩塌處，已採改線方式處理，這次事故地點之前未發生過崩塌，近期將安排步道專家現勘，後續不排除針對支線進行封閉，並辦理邊坡監測。

深受登山客喜愛、位於台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日起全面開放。林業及自然保育署台中分署當時邀請山友再度走入這片清涼幽靜、充滿負離子的清涼秘境，體驗山林生態優美景致。

林業保育署台中分署表示，蝴蝶谷步道1.4K 處的木棧橋因右側邊坡地質不穩定，長期遭受崩落塊石的重擊，導致橋樑結構嚴重損毀而無法通行。為徹底解決該路段的落石風險，該分署邀請專家多次進行現勘與評估後，決定捨棄存在安全疑慮的路徑，重新規劃改線工程，避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，以全面提升步道安全性。

整建過程中，施工團隊秉持生態友善原則，盡量降低對周邊自然環境的干擾，保留沿線闊葉林景觀。改線後的步道除強化安全設施外，也開展出全新視野，讓山友得以從不同角度欣賞裡都溪的自然風光，感受山林之美。

台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日起全面開放。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日起全面開放。圖／林業及自然保育署台中分署提供

台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日起全面開放。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日起全面開放。圖／林業及自然保育署台中分署提供

落石 谷關 崩塌

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