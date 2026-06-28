現場慘況曝！蝴蝶谷瀑布步道4死者遭落石擊中四散 1人頸椎疑斷

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天落石造成4死1傷，搜救人員從現場落石和四散遺體研判，4人原本走在一起，落石掉落擊中後眾人四散，其中1人頸椎疑斷，搜救人員抬出遺體時，死者頭部像鬆脫般晃動，搜救人員見狀不忍。

一支16人登山隊昨天到蝴蝶谷步道1.4公里處時，上方山壁坍方，大量落石砸落，2男2女當場失去生命跡象，遺體連夜運下山，今天由檢察官和法醫相驗查明死因；另有一名70歲女團員受傷，死者分別是61歲葉姓男子、63歲鄭姓男子、69歲姚姓女子和57歲紀姓女子。

大批搜救人員昨天上山搶救，陸續將4名死者遺體拉到步道，研判他們原本都一起走在步道上，被突來落石砸中，像打保齡球般四散，4人分別散落在步道下方邊坡，其中一人彈落約10公尺遠，一人頸椎疑似已斷，遺體被抬上步道時頭部下垂不斷晃動；另一人右下肢嚴重撕裂傷，還有一人躺在邊坡，頭部流滿血，疑似落石打中頭部，現場落石多，最大一塊長寬高約80到90公分。