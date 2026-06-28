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影／蝴蝶谷瀑布步道落石4死1傷 山友：這種天氣為何還上山？
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，遺體昨晚連夜運下山；意外發生後許多登山社群網路山友都責問連續大雨天氣為何還上山；熱愛登山攝影的Scott Pai 山小白也在臉書發文，有登山團員說昨天早上天氣還很好，這是很大的誤解，連續多天豪雨，不是說早上沒下雨就沒事。
臉書肉腳登山隊有多位山友說，這起嚴重傷亡意外原可預防，這種天氣還去爬山令人不解；有山友說，到處豪大雨還去爬山，這些人是要表達什麼，大家更為冒險上山搶救的搜救人員擔心。
Scott Pai 山小白是一位熱愛登山的攝影師，他昨天也在臉書發文說，蝴蝶谷落石坍方有4人死亡，看到記者採訪內容，一群10幾個人相約去爬山，有團員說「早上天氣還很好啊！」山小白表示，這真的是很大的誤解，連續下了這麼久的豪雨，不是說早上沒下雨就沒事。
他說雨水大量滲入土壤和岩層的縫隙中造成孔隙水壓暴增，持續暴雨也會讓山坡土層和植被像海綿吸水一樣吸飽水，重量也暴增，造成土石崩落的機率高非常多，此時真的非常不適合去爬山。
他昨天在迪卡儂的玉山講座才剛分享說下雨天自己不上山，除了他不喜歡淋雨、看不到風景外，安全也是一個很大的考量；不是說下雨天就不能上山，當然還是要看狀況，像這種連續豪雨真的就最好不要上山。
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