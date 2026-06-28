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蝴蝶谷4死山難／前交通部長蔡堆現身派出所 深夜慚愧強調自已是參團

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今日下午發生4死1傷落石慘劇，由16人組成的登山團在步道1.4公里處突遭大量落石擊中；外界高度關注前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，蔡堆晚間接受訪問時神色凝重，否認自己是該團的召集人，並表示自己只是參與其中一個公益團體舉辦的登山活動。面對這場突如其來的嚴重山難，蔡堆神情落寞地表示「很慚愧」，也感謝警消人員上山搜救，期盼大家都能平安歸來。

蔡堆表示，由於落石發生時自己並沒有在第一現場，聽到噩耗只是覺得非常遺憾與慚愧。他面容沉痛地說：「發生這種事情，我們當然不願意看到。但是希望大家能以此為戒，下次尤其遇到這種天氣的話，這種山難總是會有防不勝防的風險。所以心裡真的很慚愧，希望以後不會再發生類似的憾事。」

蔡堆在受訪時否認組團，他澄清自己純粹只是報名「參團」，該團是一個公益團體所組織的健行活動，對於其他細節與團員身分，蔡堆則不願多談，僅低調表示：「對不起，其他的並不想再談了。」隨後也再次向社會各界及辛苦的救災同仁致歉。

蔡堆強調，得知多名團員罹難、受困，心裡極其煎熬，他非常感謝所有的警消與民間搜救人員，在山區午後大雨、視線不良的惡劣環境下，願意冒著危險、摸黑上山進行搜救，「真的是非常感謝他們，也希望所有人都能很快、很順利地平安下山。」

蝴蝶谷瀑布步道今日下午發生4死1傷落石慘劇，前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，蔡堆晚間受訪時表示，自己只是參與其中一個公益團體舉辦的登山活動。圖／民眾提供
蝴蝶谷瀑布步道今日下午發生4死1傷落石慘劇，前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，蔡堆晚間受訪時表示，自己只是參與其中一個公益團體舉辦的登山活動。圖／民眾提供

交通部長 落石 台中市

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