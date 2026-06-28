快訊

金曲37評審爭議／蔡依林與張震嶽的矛盾情結？黃韻玲親揭2點判出高下

聽新聞
0:00 / 0:00

蝴蝶谷4死…現場目擊突傳巨響 落石砸人

聯合報／ 記者黑中亮郭政芬／連線報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨<a href='/search/tagging/2/落石' rel='落石' data-rel='/2/173658' class='tag'><strong>落石</strong></a>崩塌，台北十六人登山團遭砸中，四人當場無生命跡象，遺體漏夜送下山。圖／台中市消防局提供
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨落石崩塌，台北十六人登山團遭砸中，四人當場無生命跡象，遺體漏夜送下山。圖／台中市消防局提供

連日大雨，台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道一點四公里處，昨天下午三時許大量落石崩落，一支十六人登山隊五人遭砸中，二女二男共四團員當場失去生命跡象，遺體連夜送下山待相驗。林保署台中分署麗陽工作站表示，不排除近日雨勢過大造成土石崩落，詳細原因仍待調查。

全台豪雨成災，前天通報失聯的新竹縣新豐鄉何姓農夫，昨中午尋獲遺體，累計這波災情全台釀三死一失蹤。台中蝴蝶谷步道事故原因待確認，未列入統計。

台中市消防局表示，昨下午三時許接獲報案，十六人登山團在蝴蝶谷步道一點四公里處，上方山壁無預警坍方，大量落石砸落，眾人閃避不及，共五人遭砸中；山搜人員昨傍晚五時許抵達現場，遭砸中的二女二男均已無生命跡象，死者為六十一歲葉男、六十三歲鄭男、六十九歲姚女、五十七歲紀女。

目擊山友指出，當時天氣很好、早上沒下雨，山友正準備返程，行經步道一點四公里處時，突然聽到巨大聲響，山上大面積落石與樹木就塌下來，多人不幸被砸中，現場非常可怕。

救難人員表示，事故地點很偏遠、崎嶇，下雨山徑陡滑，加上有落石風險，引導七十歲受傷女團員與其他成員下撤至安全地點；交通部前部長蔡堆也參加該登山團，但未在事故現場。

蝴蝶谷步道為台中「谷關七雄」唐麻丹山支線，林業保育署台中分署表示，事故處一點四公里的木棧橋，右側邊坡地質不穩定，長期遭崩落石塊的重擊，經多次評估後，改線避開危險區域，今年四月才重新開放，未料僅兩個多月又發生落石奪命意外。

新竹地區前天清晨雨勢滂沱，新竹縣新豐鄉六十五歲何姓男子前天凌晨四時，冒風雨巡視菜園後失聯。消防人員昨再出動卅人，沿茄苳溪上下游搜尋，昨中午在菜園附近一百公尺樹叢山坡發現其遺體，經確認已明顯死亡，死因仍待相驗。

竹北市黃姓女子前天開車出門受困洪水中溺斃，昨天相驗死因為呼吸性休克，家屬對此無意見。竹縣新埔鎮八十一歲馮姓農夫仍失聯，馮男車輛遭土石淹沒，消防人員昨清除土石後，車內未發現受困者，將持續搜救。

豪雨 淹水 落石 台中

延伸閱讀

蝴蝶谷步道亂石擊中登山團…傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

影／蝴蝶谷步道落石奪4命、7旬婦受傷 遺體連夜送台中殯儀館

蝴蝶谷步道落石砸登山團釀4死1傷 山友悚憶事發當下「原在吃東西拍照」

落石砸中登山團！台中蝴蝶谷瀑布步道傳意外 3人OHCA、1人重傷搶救

相關新聞

蝴蝶谷4死山難／前交通部長蔡堆現身派出所 深夜慚愧強調自已是參團

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今日下午發生4死1傷落石慘劇，由16人組成的登山團在步道1.4公里處突遭大量落石擊中；外界高度關注前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，蔡堆晚間接受訪問時神色凝重，否認自己是該團的召集人，並表示自己只是參與其中一個公益團體舉辦的登山活動。面對這場突如其來的嚴重山難，蔡堆神情落寞地表示「很慚愧」，也感謝警消人員上山搜救，期盼大家都能平安歸來。

凌晨惡火…嘉義太保農會前秘書徐光雄、小女兒罹難

嘉義縣太保市昨天凌晨四時許發生住宅火警，太保市農會前秘書徐光雄與小女兒受困屋內，現場全面燃燒，鐵皮屋頂塌陷崩落，消防人員布水線滅火並進屋搜救，先尋獲小女兒，持續搜救七小時後在廚房灰燼下找到徐光雄，兩人遺體嚴重燒傷碳化，安排七月一日解剖釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。