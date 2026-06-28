凌晨惡火…嘉義太保農會前秘書徐光雄、小女兒罹難

嘉義縣太保市農會前秘書徐光雄父女葬身火窟，議員黃榮利及太保市長鄭淑分到場關心。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣太保市昨天凌晨四時許發生住宅火警，太保市農會前秘書徐光雄與小女兒受困屋內，現場全面燃燒，鐵皮屋頂塌陷崩落，消防人員布水線滅火並進屋搜救，先尋獲小女兒，持續搜救七小時後在廚房灰燼下找到徐光雄，兩人遺體嚴重燒傷碳化，安排七月一日解剖釐清死因。

徐光雄與小女兒同住，他年紀大行動緩慢，小女兒則領有身心障礙手冊，家裡經濟狀況不佳；大女兒已婚，每日仍買飯回家探望父親及胞妹。議員黃榮利說，徐光雄在農會工作近四十年，性格樂觀開朗、很愛說笑，一路從基層努力到升職秘書，發生意外，親友非常不捨。

嘉義縣消防局表示，起火建築為一樓磚造、二樓加蓋鐵皮民宅，昨天火勢猛烈，建物燃燒面積約九十平方公尺，因鐵皮加蓋建築物導熱極快且不耐火，鐵皮屋頂與結構燒穿並塌陷崩落，火勢撲滅後，消防人員冒險進屋搜救，因現場有大量高溫鐵皮及殘破結構，搜救難度極高。

搜救人員首先在屋內尋獲徐光雄小女兒，但他仍下落不明，消防隊持續翻找瓦礫與灰燼歷時七小時，最終在廚房一塊坍塌物下方發現一具焦屍，經家屬確認，為失聯的徐光雄，初判可能在熟睡時吸入濃煙，加上鐵皮結構崩塌影響逃生。檢方表示，現場無打鬥痕跡，後續將由消防局火災調查科釐清起火原因及起火點，並進一步確認兩人死因。