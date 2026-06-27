影／蝴蝶谷步道落石奪4命、7旬婦受傷 遺體連夜送台中殯儀館

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道落石山難，災情不幸擴大，台中市消防局最新災情通報指出，該登山團隊確切人數為16人，遭落石砸傷人數上升至5人，其中不幸造成4名民眾（2男、2女）當場失去生命跡象（OHCA），遺體已運至登山口，將連夜送到台中殯儀館，待明天檢察官相驗死因。另有名70歲高齡婦人受傷。

山搜先鋒小組為與死神拔河，全面拉高救援層級，出動36名搜救大軍入山搶救，並於傍晚5點18分正式挺進事故現場，目前全力協助受難者遺體及傷患運送下山中。

台中市消防局表示，根據救援時間軸顯示，山搜先鋒小組於下午4時03分迅速抵達松鶴登山口並起登入山，因午後山區大雨導致山徑陡滑，搜救人員強行挺進，於下午4時50分、在步道0.7公里處，成功接觸到首位受傷的70歲盧姓老婦人，當時老婦人正驚恐地嘗試自行下撤，搜救人員隨即接手協助其護送下山。

接著，其餘挺進核心災區的搜救人員傳回最沉痛的消息，下午5時18分，山搜主力人員正式突破重重險阻抵達1.4公里事故現場；經現場醫護及搜救人員逐一檢視，確認遭巨石砸中的4名傷患（2男、2女）傷勢過於沉重，均已不幸失去生命徵象。

據了解，前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，幸運躲過一劫未受傷。目前現場搜救人員與民間搜救協會正冒著山區隨時可能再坍方的危險，在現場持續進行艱困的搶救與遺體搬運作業，警方也擴大登山口管制，進一步核對罹難者及傷患的確切身分。

台中市消防局並指出，今日下午3時13分受理這起位於和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里的急性山域事故案件後，隨即派遣第二大隊、谷關分隊共計8個單位，浩大出動各式消防車12輛、消防人員30名、義消4名，並聯合中華民國山難搜救協會中區搜救委員會2名專家，總計36名專業搜救人力趕往現場。林業保育署台中分署麗陽工作站也派出2名護管員前導支援。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道落石山難，台中市消防局指出，該登山團隊確切人數為16人，遭落石砸傷人數上升至5人，並於傍晚正式挺進事故現場，目前全力協助受難者遺體及傷患運送下山中。圖／台中市消防局提供

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道落石山難，台中市消防局指出，該登山團隊確切人數為16人，遭落石砸傷人數上升至5人，並於傍晚正式挺進事故現場，目前全力協助受難者遺體及傷患運送下山中。圖／台中市消防局提供