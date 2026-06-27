蝴蝶谷步道落石砸登山團釀4死1傷 山友悚憶事發當下「原在吃東西拍照」

來自台北一行16人登山團今天前往台中和平區蝴蝶谷瀑布步道，行經1.4公里處，5人遭落石砸傷，其中4人無生命跡象，1人挫傷。前交通部長蔡堆也在登山行列，已與其他登山客先行下撤。

台中市消防局今天下午3時13分接獲民眾報案，和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里附近，有登山客行經該處時遭遇落石，有4人遭砸，其中3人無生命跡象，另1人胸痛、意識清楚。

消防局派遣第二大隊、轄區谷關分隊共計8個單位，出動各式消防車12輛、消防人員30名、義消4名、中華民國山難搜救協會中區搜救委員會人員2名；另有農業部林業及自然保育署台中分署麗陽工作站護管員2名，前往現場救援。

搜救人員抵達後清點現場傷患，1名70歲婦人有挫傷，2男2女已無生命跡象。據了解，前交通部長蔡堆也在登山客行列，已與其他登山客下山。

警方調查，該登山團上午7時25分從台北出發，抵達台中市和平區時約11時，當時並未下雨，一行人按計劃登山。陸續下山的山友表示，事發時，部分山友已經過河，在瀑布的另一側吃東西；還有一些山友在後面拍照。突然傳出一聲巨響，落石掉落砸傷部分山友。

員警與搜救人員目前仍在現場救護。搜救人員以繩索將無生命跡象者拉上路面，後續將以人力方式運送下山；警方也將協助下山山友返家事宜，傷者送醫救治。