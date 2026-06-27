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太保市農會前祕書父女葬身火窟 遺體嚴重燒傷碳化…7月1日解剖釐清死因
嘉義縣太保市農會前祕書徐姓老翁住家今天發生火警，火勢猛烈，老翁及其女兒葬身火窟，因2樓坍塌，直到下午1時許，才發現老翁遺體；檢警相驗，7月1日將解剖，釐清死因。
嘉義地檢署表示，2名死者遺體因嚴重燒傷且碳化，因此，安排於7月1日解剖並採集檢體，以進一步確認身分及釐清死因。
嘉義縣消防局於清晨4時59分據報，指太保市新埤里附近發生住宅火警，現場為1樓磚造、2樓鐵皮的建築，消防人車趕抵，建物已全面燃燒，立即出水線灌救。
消防局表示，火勢於清晨5時46分撲滅，並進入火場搜尋，先發現1具女性焦屍，不過，因火勢猛烈，造成2樓老舊建物天花板坍塌，並覆蓋在1樓，直到下午1時左右，才在1樓後方房間找到1名老翁遺體。
警方表示，屋主為83歲的徐姓老翁，平時由同住的49歲女兒陪伴及照顧，聯繫另一名住在外縣市的女兒到場協助處理。
因徐姓屋主曾擔任太保市農會祕書，到場關心的太保市長鄭淑分獲悉後相當震驚。
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