快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

太保市農會前祕書父女葬身火窟 遺體嚴重燒傷碳化…7月1日解剖釐清死因

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義縣太保市農會前祕書徐姓老翁住家今天發生火警，火勢猛烈，老翁及其女兒葬身火窟，因2樓坍塌，直到下午1時許，才發現老翁遺體；檢警相驗，7月1日將解剖，釐清死因。

嘉義地檢署表示，2名死者遺體因嚴重燒傷且碳化，因此，安排於7月1日解剖並採集檢體，以進一步確認身分及釐清死因。

嘉義縣消防局於清晨4時59分據報，指太保市新埤里附近發生住宅火警，現場為1樓磚造、2樓鐵皮的建築，消防人車趕抵，建物已全面燃燒，立即出水線灌救。

消防局表示，火勢於清晨5時46分撲滅，並進入火場搜尋，先發現1具女性焦屍，不過，因火勢猛烈，造成2樓老舊建物天花板坍塌，並覆蓋在1樓，直到下午1時左右，才在1樓後方房間找到1名老翁遺體。

警方表示，屋主為83歲的徐姓老翁，平時由同住的49歲女兒陪伴及照顧，聯繫另一名住在外縣市的女兒到場協助處理。

因徐姓屋主曾擔任太保市農會祕書，到場關心的太保市長鄭淑分獲悉後相當震驚。

編輯推薦

嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，太保市農會前秘書父女葬身火窟。聯合報系記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，太保市農會前秘書父女葬身火窟。聯合報系記者黃于凡／翻攝

嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，太保市農會前秘書父女葬身火窟。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，太保市農會前秘書父女葬身火窟。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣太保市農會前秘書父女葬身火窟，議員黃榮利及太保市長鄭淑分到場關心。聯合報系記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市農會前秘書父女葬身火窟，議員黃榮利及太保市長鄭淑分到場關心。聯合報系記者黃于凡／翻攝

農會 嘉義 火災

延伸閱讀

嘉義太保市農會前秘書徐光雄葬身火窟 屍體碳化在廚房尋獲

嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

憾！新竹暴雨「1死2失聯」 竹北女駕駛溺斃、2農民失聯…疑遭土石掩埋

影／萬里退休義消副分隊長疑身體不適 撞號誌桿「失控滑行」送醫不治

相關新聞

嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出一對父女受困，警消查證確認身分為太保市農會前秘書徐光雄及小女兒，因火場全面燃燒、房屋坍塌，屋內被灰燼覆蓋，消防人員目前僅尋獲小女兒屍體，尚未發現徐光雄蹤跡，目前仍持續搜救中。

太保市農會前祕書父女葬身火窟 遺體嚴重燒傷碳化…7月1日解剖釐清死因

嘉義縣太保市農會前祕書徐姓老翁住家今天發生火警，火勢猛烈，老翁及其女兒葬身火窟，因2樓坍塌，直到下午1時許，才發現老翁遺...

台中蝴蝶谷步道3死山難 傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今天下午3時13分發生3死1重傷的重大落石慘劇，一支15人登山團在步道1.4公里處突遭亂石擊中；據傳，前交通部長蔡堆當時也在該登山團之中，警消尚未證實。連日和平山區大雨，警消不排除因雨造成土石鬆動，但詳細原因仍待調查。

豪雨狂炸…全台統計已釀3死1失蹤

受豪雨影響，花蓮縣萬里溪於林田山事業區第96與82林班交界處形成堰塞湖，集水區面積達64平方公里，距離台9線萬里溪橋約30公里。農業部林保署於今天中午發布紅色警戒，中央災害應變中心隨即於今天中午12時正式開設，並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極應對潛在風險，同時，經濟部水利署的0624豪雨應變小組已於今日中午12時完成任務並撤除。

蝴蝶谷瀑布步道驚傳落石砸中登山團！3人失去生命跡象、1重傷

台中市和平區今天下午驚傳一起山域落石砸人意外！一支15人的登山團體行經知名的蝴蝶谷瀑布步道時，在1.4公里處突遇大量落石崩落，驚悚的巨石群當場砸中其中4名隊員，導致3人（2女、1男）當場失去生命跡象（OHCA），另有一名65歲婦人胸痛重傷。台中市消防局接獲警方轉報後，立即調派和平、谷關、新社、東勢等5個分隊的救護車輛與特搜大隊趕往現場進行生死救援，詳細的落石原因與確切案發經過，將交由和平警分局警方進一步調查釐清。

公車司機恍神闖紅燈撞機車 乘客煞車跌倒頭部不適送醫

台北市大安區新生南路、八德路口昨天傍晚發生公車與機車碰撞事故，一輛公車行駛時，駕駛自稱一時恍神、沒注意號誌闖紅燈，撞上綠燈起步直行的機車；機車騎士臉部、右手擦挫傷，自行就醫，公車上一名女乘客也因緊急煞車跌倒，頭部不適送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。