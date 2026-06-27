蝴蝶谷步道亂石擊中登山團…傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今天下午3時13分發生3死1重傷的重大落石慘劇，一支15人登山團在步道1.4公里處突遭亂石擊中；據傳，前交通部長蔡堆當時也在該登山團之中，警消尚未證實。連日和平山區大雨，警消不排除因雨造成土石鬆動，但詳細原因仍待調查。

警方指出，目前山區山坡陡滑，救援極為困難，轄區和平警分局已緊急在松鶴及裡冷登山口實施交通管制，禁止無關人員上山，特搜大隊也正進一步進行災害搶救整備，登山團成員的確切身分與詳細山難經過，仍待警方進一步釐清。

和平分局指出，由於事故現場地處偏遠、山徑因雨勢極度濕滑，第一線員警目前尚無法推進至最核心的事故現場，目前由消防隊專業救護與特搜人員在前線極力搶救中，警方則在各登山口進行嚴格封鎖管制，將密切追蹤傷患送醫搶救狀況。

台中市和平區的唐麻丹山步道為「谷關七雄」之一，其支線「蝴蝶谷步道」沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。林業保育署台中分署表示，先前蝴蝶谷步道1.4公里處的木棧橋，因右側邊坡地質極不穩定，長期遭受崩落塊石的重擊，導致橋樑結構嚴重損毀而無法通行。一度為了解決該路段的落石風險，林管署先前曾邀請專家多次進行現勘與評估。

台中分署最終決定捨棄存在安全疑慮的原有路徑，重新規劃改線工程以避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，以全面提升步道安全性，歷經長期的整建，今年4月起才大張旗鼓全面開放，未料重新開放僅短短兩個月，今日竟再度發生奪命的落石大集體砸人意外。

據了解，蝴蝶谷步道過去就曾多次發生驚險的山難與落石事故，2024年10月，一對夫妻攀登台中和平唐麻丹山，行經蝴蝶谷瀑布步道時，丈夫當場被落石擊中動彈不得，由消防局漏夜入山搜救才撿回一命。

此外，2025年11月也曾發生一名江姓軍人獨自攀爬「夢蝶八唐」路線，卻因迷路不慎墜落溪谷，受困在陰暗的山谷中長達六天，當時該名軍人僅靠著身上存留的三根穀物能量棒與飲用溪水維生，展現驚人求生意志，直到第六天搜救人員入山搜查時，聽到山谷下傳來微弱的求救哨音，才終於將其吊掛獲救下山，送醫後並無大礙。

發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供

發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供