快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

蝴蝶谷步道亂石擊中登山團…傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今天下午3時13分發生3死1重傷的重大落石慘劇，一支15人登山團在步道1.4公里處突遭亂石擊中；據傳，前交通部長蔡堆當時也在該登山團之中，警消尚未證實。連日和平山區大雨，警消不排除因雨造成土石鬆動，但詳細原因仍待調查。

警方指出，目前山區山坡陡滑，救援極為困難，轄區和平警分局已緊急在松鶴及裡冷登山口實施交通管制，禁止無關人員上山，特搜大隊也正進一步進行災害搶救整備，登山團成員的確切身分與詳細山難經過，仍待警方進一步釐清。

和平分局指出，由於事故現場地處偏遠、山徑因雨勢極度濕滑，第一線員警目前尚無法推進至最核心的事故現場，目前由消防隊專業救護與特搜人員在前線極力搶救中，警方則在各登山口進行嚴格封鎖管制，將密切追蹤傷患送醫搶救狀況。

台中市和平區的唐麻丹山步道為「谷關七雄」之一，其支線「蝴蝶谷步道」沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。林業保育署台中分署表示，先前蝴蝶谷步道1.4公里處的木棧橋，因右側邊坡地質極不穩定，長期遭受崩落塊石的重擊，導致橋樑結構嚴重損毀而無法通行。一度為了解決該路段的落石風險，林管署先前曾邀請專家多次進行現勘與評估。

台中分署最終決定捨棄存在安全疑慮的原有路徑，重新規劃改線工程以避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，以全面提升步道安全性，歷經長期的整建，今年4月起才大張旗鼓全面開放，未料重新開放僅短短兩個月，今日竟再度發生奪命的落石大集體砸人意外。

據了解，蝴蝶谷步道過去就曾多次發生驚險的山難與落石事故，2024年10月，一對夫妻攀登台中和平唐麻丹山，行經蝴蝶谷瀑布步道時，丈夫當場被落石擊中動彈不得，由消防局漏夜入山搜救才撿回一命。

此外，2025年11月也曾發生一名江姓軍人獨自攀爬「夢蝶八唐」路線，卻因迷路不慎墜落溪谷，受困在陰暗的山谷中長達六天，當時該名軍人僅靠著身上存留的三根穀物能量棒與飲用溪水維生，展現驚人求生意志，直到第六天搜救人員入山搜查時，聽到山谷下傳來微弱的求救哨音，才終於將其吊掛獲救下山，送醫後並無大礙。

發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供
發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供

發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供
發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供

發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供
發生山難的台中市和平區「蝴蝶谷步道」，是「谷關七雄」之一唐麻丹山步道的支線，沿途風景秀麗，過去一直深受山友喜愛。圖／林保署台中分署提供

交通部長 台中市 山難

延伸閱讀

影／明隧道也擋不住「落石雨」 廬山雲龍橋山壁崩落畫面怵目驚心

英男河畔倒臥血泊離奇死亡 調查發現竟是包包刀刃刺出誤傷自己

憾！新竹暴雨「1死2失聯」 竹北女駕駛溺斃、2農民失聯…疑遭土石掩埋

疑鐵道迷拍照送命…男站鐵軌旁拍列車 司機員鳴笛急煞仍撞上

相關新聞

嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出一對父女受困，警消查證確認身分為太保市農會前秘書徐光雄及小女兒，因火場全面燃燒、房屋坍塌，屋內被灰燼覆蓋，消防人員目前僅尋獲小女兒屍體，尚未發現徐光雄蹤跡，目前仍持續搜救中。

太保市農會前祕書父女葬身火窟 遺體嚴重燒傷碳化…7月1日解剖釐清死因

嘉義縣太保市農會前祕書徐姓老翁住家今天發生火警，火勢猛烈，老翁及其女兒葬身火窟，因2樓坍塌，直到下午1時許，才發現老翁遺...

台中蝴蝶谷步道3死山難 傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道今天下午3時13分發生3死1重傷的重大落石慘劇，一支15人登山團在步道1.4公里處突遭亂石擊中；據傳，前交通部長蔡堆當時也在該登山團之中，警消尚未證實。連日和平山區大雨，警消不排除因雨造成土石鬆動，但詳細原因仍待調查。

豪雨狂炸…全台統計已釀3死1失蹤

受豪雨影響，花蓮縣萬里溪於林田山事業區第96與82林班交界處形成堰塞湖，集水區面積達64平方公里，距離台9線萬里溪橋約30公里。農業部林保署於今天中午發布紅色警戒，中央災害應變中心隨即於今天中午12時正式開設，並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極應對潛在風險，同時，經濟部水利署的0624豪雨應變小組已於今日中午12時完成任務並撤除。

蝴蝶谷瀑布步道驚傳落石砸中登山團！3人失去生命跡象、1重傷

台中市和平區今天下午驚傳一起山域落石砸人意外！一支15人的登山團體行經知名的蝴蝶谷瀑布步道時，在1.4公里處突遇大量落石崩落，驚悚的巨石群當場砸中其中4名隊員，導致3人（2女、1男）當場失去生命跡象（OHCA），另有一名65歲婦人胸痛重傷。台中市消防局接獲警方轉報後，立即調派和平、谷關、新社、東勢等5個分隊的救護車輛與特搜大隊趕往現場進行生死救援，詳細的落石原因與確切案發經過，將交由和平警分局警方進一步調查釐清。

公車司機恍神闖紅燈撞機車 乘客煞車跌倒頭部不適送醫

台北市大安區新生南路、八德路口昨天傍晚發生公車與機車碰撞事故，一輛公車行駛時，駕駛自稱一時恍神、沒注意號誌闖紅燈，撞上綠燈起步直行的機車；機車騎士臉部、右手擦挫傷，自行就醫，公車上一名女乘客也因緊急煞車跌倒，頭部不適送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。