快訊

落石砸中登山團！台中蝴蝶谷瀑布步道傳意外 3人OHCA、1人重傷搶救

緊張情勢升級…中共海警船挑釁稱「中華民國不存在」 闖東沙水域對峙海巡

被成本逼急了？傳蘋果遊說川普政府 想向五角大廈黑名單陸企買晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨狂炸全台！最新統計已釀3死1失蹤 萬里溪堰塞湖紅色警戒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情，蓮華巷整條街宛如汪洋一片。記者季相儒／攝影
受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情，蓮華巷整條街宛如汪洋一片。記者季相儒／攝影

豪雨影響，花蓮縣萬里溪於林田山事業區第96與82林班交界處形成堰塞湖，集水區面積達64平方公里，距離台9線萬里溪橋約30公里。農業部林保署於今天中午發布紅色警戒，中央災害應變中心隨即於今天中午12時正式開設，並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極應對潛在風險，同時，經濟部水利署的0624豪雨應變小組已於今日中午12時完成任務並撤除。

由於近日全台豪雨災情已造成人員傷亡，據中央災害應變中心最新統計，目前累計造成3人死亡、1人失蹤。死亡名單包括高雄市杉林區女性1名、新竹縣竹北市女性1名，以及新竹縣新豐鄉男性1名；另有新竹縣新埔鎮男性1名下落不明。

政府相關單位持續密切監控花蓮萬里溪堰塞湖動態，並全力投入失蹤者的搜救工作。提醒民眾務必提高警覺，遠離警戒區域，並隨時留意中央氣象署與應變中心的最新警報資訊。

豪雨 淹水 堰塞湖 林保署

延伸閱讀

豪雨釀3死1失蹤 萬里溪堰塞湖開設中央應變中心

視察水利署防災中心 卓揆：落實各項應變整備工作

受豪雨影響 新竹縣豪雨造成1死亡1失聯

雨量下修 花蓮萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

相關新聞

嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出一對父女受困，警消查證確認身分為太保市農會前秘書徐光雄及小女兒，因火場全面燃燒、房屋坍塌，屋內被灰燼覆蓋，消防人員目前僅尋獲小女兒屍體，尚未發現徐光雄蹤跡，目前仍持續搜救中。

豪雨狂炸…全台統計已釀3死1失蹤

受豪雨影響，花蓮縣萬里溪於林田山事業區第96與82林班交界處形成堰塞湖，集水區面積達64平方公里，距離台9線萬里溪橋約30公里。農業部林保署於今天中午發布紅色警戒，中央災害應變中心隨即於今天中午12時正式開設，並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極應對潛在風險，同時，經濟部水利署的0624豪雨應變小組已於今日中午12時完成任務並撤除。

蝴蝶谷瀑布步道驚傳落石砸中登山團！3人失去生命跡象、1重傷

台中市和平區今天下午驚傳一起山域落石砸人意外！一支15人的登山團體行經知名的蝴蝶谷瀑布步道時，在1.4公里處突遇大量落石崩落，驚悚的巨石群當場砸中其中4名隊員，導致3人（2女、1男）當場失去生命跡象（OHCA），另有一名65歲婦人胸痛重傷。台中市消防局接獲警方轉報後，立即調派和平、谷關、新社、東勢等5個分隊的救護車輛與特搜大隊趕往現場進行生死救援，詳細的落石原因與確切案發經過，將交由和平警分局警方進一步調查釐清。

公車司機恍神闖紅燈撞機車 乘客煞車跌倒頭部不適送醫

台北市大安區新生南路、八德路口昨天傍晚發生公車與機車碰撞事故，一輛公車行駛時，駕駛自稱一時恍神、沒注意號誌闖紅燈，撞上綠燈起步直行的機車；機車騎士臉部、右手擦挫傷，自行就醫，公車上一名女乘客也因緊急煞車跌倒，頭部不適送醫。

中正高中校長陸炳杉猝逝 默默守護校園身影永遠停格

高雄市中正高中校長陸炳杉25日不幸猝逝，留給全校師生無限遺憾，學校今天在臉書發文追思看哭許多校友，文中提到校長最常勉勵學生的話「你有多自律，就有多自由」，畢業典禮照片中校長望向孩子們充滿驕傲的眼神，都已成為絕響，猶如大樹般在風雨中守護校園的熟悉身影也永遠停格。

影／路口起步有停等…台中外送員遭休旅車撞飛 搶救6小時家屬心碎拔管

36歲蔡姓外送員昨騎機車行經台中市太平區新福路、新光路口時，有停等來車後，再啟動油門繼續行駛，沒想到竟與一輛黑色休旅車相撞，蔡男當場噴飛重摔地面，經送醫搶救6小時後，因傷勢過重，家屬深夜忍痛拔管。警方今天報請檢方會同法醫相驗，釐清確切死因及事故責任歸屬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。