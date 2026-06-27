落石砸中登山團！台中蝴蝶谷瀑布步道傳意外 3人OHCA、1人重傷搶救

台中市和平區今天下午驚傳一起山域落石砸人意外！一支15人的登山團體行經知名的蝴蝶谷瀑布步道時，在1.4公里處突遇大量落石崩落，驚悚的巨石群當場砸中其中4名隊員，導致3人（2女、1男）當場失去生命跡象（OHCA），另有一名65歲婦人胸痛重傷。台中市消防局接獲警方轉報後，立即調派和平、谷關、新社、東勢等5個分隊的救護車輛與特搜大隊趕往現場進行生死救援，詳細的落石原因與確切案發經過，將交由和平警分局警方進一步調查釐清。

台中市消防局指出，今日下午3時13分接獲市警局轉報，指和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里附近發生山域事故災害，現場有4名民眾倒地、狀況危急；由於山區通訊不良，大隊救災人員起初嘗試持續聯繫現場均無人接聽。防汛與搜救大隊胡姓隊員研擬災情後，第一時間當機立斷，緊急派遣搜救小組，同步朝案發山域挺進支援。

直至下午3時24分，消防局人員終於成功聯繫上報案人。據報案人驚恐表示，該登山團體總計有一行15人徒步健行，不料行經步道1.4公里處時，上方山壁突然無預警坍方，大量落石如雨般砸下，眾人避難不及。

救援小組指出，經清點人數後，確認共有4人受傷，其中有3名隊員（2名女性、1名男性）傷勢極為嚴重，疑似已無生命徵象；另一名65歲的女性隊員則胸痛難耐、所幸意識尚清楚。由於現場山路崎嶇且仍有落石風險，目前由2名團員留在現場陪同4名傷者等待救援，其餘9名未受傷的人員則在引導下先行恐慌下撤。