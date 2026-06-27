公車司機恍神闖紅燈擦撞機車 乘客煞車跌倒頭部不適送醫

台北市大安區新生南路、八德路口昨天傍晚發生公車與機車碰撞事故，一輛公車行駛時，駕駛自稱一時恍神、沒注意號誌闖紅燈，撞上綠燈起步直行的機車；機車騎士臉部、右手擦挫傷，自行就醫，公車上一名女乘客也因緊急煞車跌倒，頭部不適送醫。

警方調查，26日下午4時32分，46歲何姓公車駕駛沿新生南路一段第一車道南往北行駛，行經八德路口時疑未注意紅燈，直接通過路口。

當時，66歲張姓男子騎乘普通重型機車，沿八德路二段由東往西方向綠燈起步直行，見公車闖入路口雖緊急煞車減速，仍遭公車右前車頭撞擊機車左前車頭。

張男臉部及右手擦挫傷，傷勢輕微，自行就醫；另名59歲許姓女乘客因公車煞車跌倒，感到頭部不適，也自行就醫。雙方車輛都受損。

警方指出，兩名駕駛無酒味、酒容，駕照與車籍資料均正常；全案依交通事故處理，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

台北市發生公車司機疑因恍神闖紅燈，不但衝撞機車，公車乘客也煞車跌倒頭部不適送醫。記者廖炳棋／翻攝

台北市發生公車司機疑因恍神闖紅燈，不但衝撞機車，公車乘客也煞車跌倒頭部不適送醫。記者廖炳棋／翻攝

台北市發生公車司機疑因恍神闖紅燈，不但衝撞機車，公車乘客也煞車跌倒頭部不適送醫。記者廖炳棋／翻攝