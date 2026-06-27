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影／路口起步有停等…台中外送員遭休旅車撞飛 搶救6小時家屬心碎拔管

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

36歲蔡姓外送員昨騎機車行經台中市太平區新福路、新光路口時，有停等來車後，再啟動油門繼續行駛，沒想到竟與一輛黑色休旅車相撞，蔡男當場噴飛重摔地面，經送醫搶救6小時後，因傷勢過重，家屬深夜忍痛拔管。警方今天報請檢方會同法醫相驗，釐清確切死因及事故責任歸屬。

根據路口監視器畫面顯示，昨天下午4時46分，蔡姓外送員當時沿新福路直行，在新光路口有停等，待兩輛白色轎車通過，再催動油門駛入路口，沒想到行進路口中央，與57歲林姓男子駕駛的黑色休旅車猛烈撞擊，由於撞擊力道大，導致機車零件四散，蔡男連人帶車被拋飛數公尺後重摔在地。

警消接獲目擊民眾報案趕抵現場，發現蔡男頭部受創嚴重、左大腿骨折，緊急送醫救治。醫護團隊全力搶救至當晚10時許，蔡男仍因腦部重創、傷勢過於嚴重，家屬不忍他再受痛苦，悲痛決定拔管放棄急救。

警方調查，蔡男平時從事即時物流快遞工作，當時正忙於外送。雙方駕駛經檢測後均無酒駕或毒駕反應，目前警方已查扣監視器及相關事證，將交由交通警察大隊分析確切肇因。全案將報請檢察官會同法醫相驗，以進一步釐清肇事責任歸屬。

台中 外送員 休旅車

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