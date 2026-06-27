影／棋牌社「掛羊頭賣狗肉」基隆逮33人 經營職業麻將賭場

基隆市愛三路上一間棋牌社涉嫌以合法掩護非法，暗中經營職業麻將賭場，出入相當複雜，警方埋伏蒐證多時，前天持法院聲請搜索票突襲取締，共查獲33人，訊後將楊姓負責人等3名員工依賭博罪嫌送辦，30名賭客則依社維法裁罰。

警方調查，位愛三路一間棋牌社以經營棋牌社名義申請合法牌照，涉嫌經營麻將賭場，以「掛羊頭賣狗肉」方式經營，出入管制嚴密，非熟客難以進入。基隆市警一分局、忠二路派出所肉組成專案小組埋伏監控多時，經蒐證完整，前天持搜索票執行搜索，當場查獲負責人楊姓男子、員工及賭客共33人。

警方進入時多桌賭客還在賭，麻將桌為自動洗牌，警方查扣營業現金4萬1800元、麻將、牌尺、籌碼、開桌收據及帳單等相關證物，依賭博罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局分局長温基興表示，警方對於職業性賭場及以合法營業場所作為掩護從事不法賭博行為依法嚴辦，呼籲民眾切勿心存僥倖參與賭博或經營賭博場所。

棋牌社「掛羊頭賣狗肉」基隆逮33人，經營職業麻將賭場。記者游明煌／翻攝

棋牌社「掛羊頭賣狗肉」基隆逮33人，經營職業麻將賭場。記者游明煌／翻攝

棋牌社「掛羊頭賣狗肉」基隆逮33人，經營職業麻將賭場。記者游明煌／翻攝