嘉義太保市農會前秘書徐光雄葬身火窟 屍體碳化在廚房尋獲

嘉義縣太保市住宅火警案搜救傳出進展，太保市農會前秘書徐光雄及小女兒葬身火窟，起初僅尋獲小女兒屍體，經消防人員持續搜救，在屋內廚房位置尋獲另一具焦屍，經初步研判為失聯的徐光雄，已聯絡家屬確認身分，詳細起火原因有待後續調查釐清。

嘉義縣消防局表示，建築物1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建物，現場全面燃燒，屋頂坍塌，撲滅火勢隨即進屋搜索，但因現場高溫及大量坍塌構件，增加搜尋難度，在廚房區域發現一具男性焦屍，經比對現場狀況，初步研判為屋主徐光雄，確切起火點及原因仍待調查釐清。

議員黃榮利說，徐光雄為太保市農會前秘書，平時與小女兒同住，大女兒已出嫁，火警發生當下屋內有兩人受困，建築物燃燒坍塌，現場滿是灰燼與殘破結構，消防人員先後尋獲小女兒及徐光雄遺體，突遭祝融奪走兩條人命，讓地方相當震驚與惋惜，親友獲悉消息哀痛惋惜。