彰化漢基醫院急診室行動電源爆炸 醫護即時滅火、患者安全疏散

彰化市漢銘基督教醫院急診室本月14日發生行動電源充電冒煙爆炸事件，幸好護理師顏旻靖及時察覺，迅速採取滅火及疏散措施，成功阻止火勢擴大，無人員傷亡。消防局肯定院方人員臨危不亂、處置得宜，昨天特別頒獎表揚這名護理人員。

消防局表示，當時急診室內一組正在充電的行動電源，突然冒出濃煙，並伴隨爆炸聲響，護理師顏旻靖發現後，立即取用院內二氧化碳滅火器進行初期滅火，迅速控制現場狀況。

火勢控制後，院方隨即將受影響病床移至室外開放空間，並同步疏散周邊患者至安全區域，後續也將行動電源浸泡於水中降溫，防止復燃，整體處置流程迅速且有條不紊。

顏旻靖表示，能在第一時間正確應變並成功滅火，主要是因曾觀看消防局製作的鋰電池火災宣導影片，對鋰電池火災特性及應變方式已有基本認識，事故發生當下即依宣導內容進行初期滅火與應變處置。

彰化縣消防局表示，此次彰化市漢銘基督教醫院急診室行動電源充電冒煙爆炸事件，除了醫護人員迅速採取滅火及疏散措施外，也要歸功於院方平時落實自衛消防編組訓練，使醫護人員熟悉災害發生時的應變流程，呼籲各單位做好防火宣導及場所自主防災訓練的重要性，唯有落實平時演練，才能在災害發生時臨危不亂、有效降低損害。

彰化市漢銘基督教醫院急診室本月14日發生行動電源充電冒煙爆炸事件，幸好護理師及時察覺，迅速採取滅火及疏散措施，成功阻止火勢擴大，無人員傷亡。圖／消防局提供

彰化市漢銘基督教醫院急診室本月14日發生行動電源充電冒煙爆炸事件，幸好護理師顏旻靖及時察覺，迅速採取滅火及疏散措施，成功阻止火勢擴大，無人員傷亡。圖／消防局提供

彰化市漢銘基督教醫院急診室本月14日發生行動電源充電冒煙爆炸事件，幸好護理師顏旻靖（右）及時察覺，迅速採取滅火及疏散措施，成功阻止火勢擴大，無人員傷亡。圖／消防局提供

彰化市漢銘基督教醫院急診室本月14日發生行動電源充電冒煙爆炸事件，幸好護理師顏旻靖及時察覺，迅速採取滅火及疏散措施，成功阻止火勢擴大，無人員傷亡。圖／消防局提供