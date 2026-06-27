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台南豪雨七旬翁不慎落海 海巡爭分奪秒救援上岸

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南昨降下豪雨海巡署南部分署第一一岸巡隊北堤安檢所昨下午約2時許行經十五孔水門巡查時，聽見有呼救聲，旋即在水門旁有名男子落海，攀附在浮具等待救援，情況危急，海巡人員等趕赴現場，將這名七旬陳姓老翁救上岸，因有擦挫傷，經消防人員救護後即由家屬陪同返家。

北堤安檢所所長林志謙說，安檢人員行經十五孔水門巡查時聽見有呼救聲，旋即在水門旁發現1名男子落海，情況十分危急，立即回報海巡署第六巡防區指揮部啟動救援機制。

同時，通報佳里警分局中鹽派出所、七股消防分隊馳援，海巡人員等迅速攜帶救援裝備趕赴現場，順利將落海民眾救援上岸。經檢視，落海的陳姓老翁意識清楚，僅輕微擦挫傷，救護人員緊急處理後，交由家屬帶回休養，成功挽救寶貴生命。

第一一岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，會立即派員進行救援任務，確保民眾生命、財產安全。

第一一岸巡隊北堤安檢所人員昨下午2時許行經十五孔水門巡查時，聽見有呼救聲，旋即在水門旁有名男子落海，攀附在浮具等待救援。圖／讀者提供
第一一岸巡隊北堤安檢所人員昨下午2時許行經十五孔水門巡查時，聽見有呼救聲，旋即在水門旁有名男子落海，攀附在浮具等待救援。圖／讀者提供

海巡人員迅速攜帶救援裝備趕赴現場，順利將落海民眾救援上岸，經檢視，落海的陳姓老翁僅輕微擦挫傷，經救護人員緊急處理後，交由家屬帶回休養。圖／讀者提供
海巡人員迅速攜帶救援裝備趕赴現場，順利將落海民眾救援上岸，經檢視，落海的陳姓老翁僅輕微擦挫傷，經救護人員緊急處理後，交由家屬帶回休養。圖／讀者提供

豪雨 台南 海巡署

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