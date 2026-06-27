善化監視器拍到身影 台南82歲退休教師騎單車外出失聯近1個月

台南市82歲退休老師黃照明，5月31日上午從中西區騎腳踏車外出運動後失聯，至今已近一個月仍下落不明，家屬焦急萬分，善化監視器拍到他的身影，今天透過台南市議員李啟維協助對外發布協尋訊息，盼民眾協助留意。

家屬表示，黃照明曾在高雄擔任教職，退休後定居台南中西區，5月31日上午騎腳踏車外出運動，當晚10時許仍未返家，家人隨即向台南市警二分局長樂派出所報案，並張貼尋人啟事，希望各界協助尋找。

家屬指出，台中救難大隊協助調閱監視器畫面，曾於6月1日在台南市善化區東勢寮一帶拍到黃照明騎乘腳踏車的身影，但此後便無進一步線索。截至今天仍遍尋不著，全家人憂心忡忡，無心工作，只盼能早日找到人。

黃照明的妻子、前台南市總工會理事王秋鑾表示，丈夫年事已高，又適逢梅雨及颱風季節，連日來天候不佳，全家透過各種管道協尋仍沒有消息，因此拜託熟識的市議員李啟維協助，希望藉由媒體及社會大眾力量增加尋獲機會。

李啟維表示，希望民眾若曾在台南或周邊地區發現騎乘腳踏車、特徵與黃照明相符的長者，請立即與家屬或他本人聯繫，共同協助老翁平安返家。

協尋聯絡人： 王秋鑾：0910-329-242 李啟維議員：0933-667-490

台南市82歲退休老師黃照明5月31日上午騎腳踏車外出運動後失聯，家屬盼各界協尋。圖／李啟維提供

台南市82歲退休老師黃照明5月31日上午騎腳踏車外出運動後失聯，家屬盼各界協尋。圖／李啟維提供

台南市82歲退休老師黃照明在3月1日被監視器拍到騎腳踏車的身影。圖／李啟維提供