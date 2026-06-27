陌生人深夜接力踩PAC、隊友集體放棄攻頂 玉山最美風景不是主峰

玉山日前同一天發生兩起截然不同的山域事件，一名57歲徐姓女山友獨自折返後失聯，不幸罹難；另一名高山症女山友則在山友及排雲山莊管理團隊合力協助下順利脫險。玉山國家公園管理處表示，登山隊伍應互相照顧、共同進退，身體不適者切勿獨自行動，以免錯失黃金救援時機。

台灣野外地區緊急救護協會表示，57歲徐姓女山友22日因體力不支，決定獨自折返圓峰山屋休息，最後與隊伍失去聯繫，不幸發生山難。

就在同一時間，排雲山莊也發生一起成功救援案例。一名女山友於22日晚間出現頭暈、頭痛及持續嘔吐等高山症症狀，曾接受台灣野外地區緊急救護協會PAC（攜帶型加壓艙）操作訓練的學員阿盛發現異狀後，立即協助患者進入PAC加壓艙治療，並通知排雲山莊管理員共同處置。

協會表示，現場不少山友也主動加入救援，深夜輪流踩踏操作加壓艙，排雲山莊管理團隊則持續關心患者狀況。患者6名同行夥伴更一路輪流陪伴、照顧至隔天清晨5時。

原本隊伍曾討論由1、2人陪患者下山，其餘隊員繼續攻頂，但天亮後，全隊一致決定放棄攻頂，陪伴患者一起下山，留下「我們一起下山，下次再來」這句話，也讓協會深受感動。

協會表示，真正值得珍惜的不是成功站上玉山主峰，而是在關鍵時刻，每個人都選擇彼此，把同伴的生命安全放在攻頂之前。

協會也藉兩起事件提醒山友，高山上一旦出現頭痛、頭暈、噁心、持續嘔吐等高山症徵兆，應立即告知領隊或同行夥伴，切勿隱瞞或勉強前進。若隊友出現高山症、體力明顯下降、意識改變或步態不穩等情形，應至少安排1人全程陪伴，不可讓患者單獨行動。

協會指出，高山症最有效的處置方式仍是立即下降高度；若因夜間、天候或地形等因素無法立即撤離，可利用PAC模擬較低海拔環境，爭取黃金救援時間，但PAC並非取代下山，而是協助患者等待安全撤離的重要設備。