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大園翁散步迷途深夜困鄉間小徑 中壢警及時伸援送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

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眼尖的員警發現，深夜的鄉間小路上竟有一名老翁獨自蹣跚行走，直覺有異便主動趨前關懷。圖：中壢分局提供

受米克拉颱風外圍環流影響，日前深夜中壢地區下起了滂沱大雨。一名家住大園區的58歲邱姓老翁晚出門散步，卻不慎迷途到中壢區月桃路附近，幸好遇上正在執行夜間防飆勤務的員警主動上前關心，趕在大雨致災前將其安全送回，讓驚慌的家人鬆了一口氣。

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老翁見到員警現身，彷彿抓到救命稻草，神色疲憊地急忙上前求助。圖：中壢分局提供

中壢警分局大崙派出所說明，老翁昨天晚飯後如常獨自出門散步活動筋骨，卻因一時失神錯過轉彎路口，竟一路走到了人生地不熟的中壢區，隨後更困在月桃路的鄉間小徑中，無論如何兜轉都找不到回家的路。直到凌晨時分，所長王昇鈞與警員翁偉軒，正在月桃路與山東路口執行夜間防飆勤務。眼尖的員警發現，深夜的鄉間小路上竟有一名老翁獨自蹣跚行走，直覺有異便主動趨前關懷。老翁見到員警現身，彷彿抓到救命稻草，神色疲憊地急忙上前求助。

由於老翁未攜帶任何證件，加上深夜體力耗盡、飽受驚嚇，一時無法說清住址，所幸員警耐心安撫其情緒，並利用警政系統逐筆比對身分，經過一番努力，終於成功查出其住處，隨即駕駛警車護送他返回大園區家中與親人團聚。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，颱風季節期間氣候多變且夜間視線較差，家屬應多加留意家中長者的動態，避免讓其獨自外出。若長輩有出門散步的習慣，建議可隨身攜帶記有聯絡方式的配件，或向社會局申請愛心手鍊，以便在發生意外時，警方能第一時間協助其聯繫家屬。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園翁散步迷途深夜困鄉間小徑 中壢警及時伸援送返家

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