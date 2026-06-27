澎湖遊艇東吉海域進水翻覆 船上4人獲救

台南昨降下豪雨，海巡署南部分署第一一岸巡隊北堤安檢所昨下午約2時許行經十五孔水門巡查時，聽見有呼救聲，旋即在水門旁有名男子落海，攀附在浮具等待救援，情況危急，海巡人員等趕赴現場，將這名七旬陳姓老翁救上岸，因有擦挫傷，經消防人員救護後即由家屬陪同返家。

2026-06-27 13:11