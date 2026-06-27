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澎湖遊艇東吉海域進水翻覆 船上4人獲救

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖籍「大立海洋」遊艇，今天早上在澎湖東吉海域進水翻覆，李姓船長等4人被附近友船「三泉發」漁船救起，目前待拖船前往拖救，澎湖海巡隊則在海域警戒。

海巡署第十三巡防區今天上9時25分許，接獲民眾於七美安檢所報案指出，「大立海洋」遊艇在澎湖東吉附近2浬海域，疑因海面風浪過大，導致船體進水失去動力並翻覆，船上李姓船長等4人均落水，幸由友船「三泉發」漁船救起。

澎湖第七岸巡隊表示，「大立海洋」遊艇是今天上午6時28分由馬公第二漁港報關出海，前往東吉海域潛水，船上有李姓船長等4人。

澎湖海巡隊在海上執勤的巡防艇獲報馳往救援時，落海人員已由友船救起，並聯絡拖船前來拖帶，海巡在附近海域警戒。

澎湖 遊艇 海巡署

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