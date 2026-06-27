快訊

MLB／「我一直做好準備！」 鄭宗哲首安誕生「基襪大戰」直呼不可思議

24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南男子虐打2貓罵三字經 動保處帶回2貓3狗要查辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市動物防疫保護處上午發布新聞稱，25日接獲通報，永康區一名男子於社群平台發布疑似虐待寵物貓影片。動保處當日會同永康分局警方多次到場稽查，並於隔日扣留影片中的2隻貓及該戶家中3隻狗，防止動物持續處於不當飼養風險。

民眾表示，李姓男子原本有3隻貓，其中一個已不見蹤影，他將虐打花貓、橘貓還有罵三字經的畫面傳到網路，貓咪看起來很害怕、也不敢反抗，可能已經受虐很久了。

有網友說，李姓男子自己將畫面上傳後引發公憤，後來還上傳影片說自己被人打、頭破血流了又說不報警，看起來就是胡言亂語「很像有吃藥」，警方應該追查。記者聯絡承辦派出所查證，所長還沒有回覆。

動保處表示，該飼主社群平台影片可見貓遭到控制並有敲打頭部等動作，顯示飼主有故意傷害動物行為舉動及不當言詞。如果經過法定程序確認，受虐的動物會開放認養。

動保處在警方協助下進入飼主住家，扣留並帶回影片中的2隻貓隻，同時扣留該住戶家中3犬隻狗，目前均安置在動物之家。不過飼主並沒有說明為什麼有這些不當的行為。

動保處指出，依動保法第6條規定，「任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物。」，違反者可依同法第30條第1項規定處15000元以上75000元以下罰鍰及依同法第32條沒入。動保處將持續追查及釐清事情真相，違反動保法部分「將依法裁處嚴懲不貸」。

動保處呼籲飼主應善盡照顧責任，提供寵物適當生活環境，切勿忽視飼養及管理義務。如民眾發現疑似不當飼養情形，可撥打1959動保專線或動保處辦公室電話06-2130958通報，共同維護動物的基本生存權益。

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供
台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供
台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供
台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供
台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供
台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

虐待動物 寵物 貓咪 台南

延伸閱讀

桃園冷血司機惡意輾壓！狗狗慘死家門口 監視器揪惡行

雨天吊車營救！新北市動保處救助河邊橋下受困犬

男子虐狗引起抗議 重慶爆發罕見公民行動

北市24隻柴犬集體被棄養？原來背後有心酸故事

相關新聞

嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出一對父女受困，警消查證確認身分為太保市農會前秘書徐光雄及小女兒，因火場全面燃燒、房屋坍塌，屋內被灰燼覆蓋，消防人員目前僅尋獲小女兒屍體，尚未發現徐光雄蹤跡，目前仍持續搜救中。

躲過巨浪躲不過竊案！海上探險家陳懷璞南冰洋探險硬碟全遭竊

「躲過十公尺巨浪，卻躲不過一場竊案。」台灣海上探險家陳懷璞今年5月成功完成橫越南冰洋與南大西洋航程、寫下亞洲航海重要里程碑，但近日在英國倫敦，他完成極地航行返抵英國入住飯店時，此次南冰洋探險全部影像紀錄的兩顆大硬碟全遭竊。他淚訴遭竊的不只是設備，而是整趟南冰洋航程唯一且不可重來的第一手影像紀錄，「這是我探險生涯遭遇最大的打擊」。

影／台南男子虐打2貓罵三字經 動保處帶回2貓3狗要查辦

台南市動物防疫保護處上午發布新聞稱，25日接獲通報，永康區一名男子於社群平台發布疑似虐待寵物貓影片。動保處當日會同永康分局警方多次到場稽查，並於隔日扣留影片中的2隻貓及該戶家中3隻狗，防止動物持續處於不當飼養風險。

朝女生安全帽撒尿⋯ 少年遭動私刑教訓圍毆30分鐘

高雄市一名少年因調皮惡作劇，竟朝著女性友人的安全帽內「撒尿」，未料此舉惹惱了女友人的乾姐，乾姐乾脆叫來男友，攜帶鐵棍在市區停車場堵人，當街圍毆該名「尿迷心竅」的少年近半小時，橋頭地院審結將乾姐依妨害秩序等罪判處有期徒刑9月、緩刑3年。

嘉義太保民宅凌晨惡火傳父女受困 僅尋獲一具焦屍持續搜救

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出有一對父女受困，消防局獲報立即派遣人車搶救，現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建築起火燃燒，目前已尋獲一具焦屍，身分仍待確認，另一名受困民眾仍下落不明，搜救人員持續在現場搜索中。

高雄港都公車站出意外 公車司機擋車遭2車夾壓命危

高雄市港都客運公司保華站今天上午發生意外，1名公車司機張姓男子剛停車，下車時疑忘記拉手煞車，公車滑動時，他以身體擋車，不料遭沒擋下車，反而因前方還有公車停車，遭2車夾擠傷重送醫，正在醫院搶救中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。