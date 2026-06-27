影／台南男子虐打2貓罵三字經 動保處帶回2貓3狗要查辦

台南市動物防疫保護處上午發布新聞稱，25日接獲通報，永康區一名男子於社群平台發布疑似虐待寵物貓影片。動保處當日會同永康分局警方多次到場稽查，並於隔日扣留影片中的2隻貓及該戶家中3隻狗，防止動物持續處於不當飼養風險。

民眾表示，李姓男子原本有3隻貓，其中一個已不見蹤影，他將虐打花貓、橘貓還有罵三字經的畫面傳到網路，貓咪看起來很害怕、也不敢反抗，可能已經受虐很久了。

有網友說，李姓男子自己將畫面上傳後引發公憤，後來還上傳影片說自己被人打、頭破血流了又說不報警，看起來就是胡言亂語「很像有吃藥」，警方應該追查。記者聯絡承辦派出所查證，所長還沒有回覆。

動保處表示，該飼主社群平台影片可見貓遭到控制並有敲打頭部等動作，顯示飼主有故意傷害動物行為舉動及不當言詞。如果經過法定程序確認，受虐的動物會開放認養。

動保處在警方協助下進入飼主住家，扣留並帶回影片中的2隻貓隻，同時扣留該住戶家中3犬隻狗，目前均安置在動物之家。不過飼主並沒有說明為什麼有這些不當的行為。

動保處指出，依動保法第6條規定，「任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物。」，違反者可依同法第30條第1項規定處15000元以上75000元以下罰鍰及依同法第32條沒入。動保處將持續追查及釐清事情真相，違反動保法部分「將依法裁處嚴懲不貸」。

動保處呼籲飼主應善盡照顧責任，提供寵物適當生活環境，切勿忽視飼養及管理義務。如民眾發現疑似不當飼養情形，可撥打1959動保專線或動保處辦公室電話06-2130958通報，共同維護動物的基本生存權益。

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供

台南男子虐打2貓罵三字經，動保處帶回2貓3狗查辦。圖／動保處提供