朝女生安全帽撒尿⋯ 少年遭動私刑教訓圍毆30分鐘

高雄市一名少年因調皮惡作劇，竟朝著女性友人的安全帽內「撒尿」，未料此舉惹惱了女友人的乾姐，乾姐乾脆叫來男友，攜帶鐵棍在市區停車場堵人，當街圍毆該名「尿迷心竅」的少年近半小時，橋頭地院審結將乾姐依妨害秩序等罪判處有期徒刑9月、緩刑3年。

判決書指出，這名惡作劇玩過頭的少年小凱（化名）為了找樂趣，竟然私自朝另外一名女生朋友小芸（化名）的安全帽撒尿，小芸的乾姐歐姓女子得知後，決定糾眾給小凱一個教訓。

去年5月20日下午1時許，歐女找來小男友黃姓少年，帶著小芸把小凱約到高雄市岡山區一處市區停車場內碰面，不料歐女等人有備而來，在隨時有民眾出入的公共場所，當場掏出鐵棍、安全帽，甚至直接徒手，劈頭對著小凱展開猛烈圍毆。

小凱當場被歐女等人「私刑教育」施暴持續將近30分鐘，而年僅10多歲的小凱被送醫驗傷後，受有頭部、四肢、後背軀幹多處擦挫傷。

法官審理時，歐女坦承動手，黃姓少年及小芸則由高雄少年及家事法院另行裁定交付保護管束。

橋頭地院法官認為，歐女行為時已年滿 18 歲，明知同夥與被害人皆為未成年少年，卻因細故即聚眾攜帶兇器實施強暴傷害，嚴重危害公眾安寧與社會秩序，但考量她始終坦承犯行，且沒有前科，因此依成年人與少年共同故意對少年犯攜帶兇器在公眾得出入場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判處歐女有期徒刑9月、緩刑3年，期間交付保護管束，並命她必須在判決確定2年內，向指定公益機構提供110小時的義務勞務，並接受 2 場次法治教育。全案仍可上訴。