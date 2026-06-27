嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出一對父女受困，警消查證確認身分為太保市農會前秘書徐光雄及小女兒，因火場全面燃燒、房屋坍塌，屋內被灰燼覆蓋，消防人員目前僅尋獲小女兒屍體，尚未發現徐光雄蹤跡，目前仍持續搜救中。

議員黃榮利說，徐光雄曾任太保市農會秘書，10多年前退休，平時與未婚小女兒同住，他與太保市長鄭淑分第一時間到場關心，因火災現場全面燃燒，房子全被燒毀坍塌，目前僅尋獲小女兒，徐光雄遺體尚未尋獲，消息傳出令人非常不捨，希望盡早尋獲遺體。

嘉義縣消防局表示，消防人員獲報後到場布水線控制火勢，建物燃燒面積約90平方公尺，火勢撲滅後清查尋獲一具屍體，另一名受困民眾仍下落不明，消防人員持續在現場搜索中，呼籲民眾裝設住宅用火災警報器，以利火災初期爭取避難逃生時間，降低傷亡風險。

嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，太保市農會前秘書徐光雄父女葬身火窟。記者黃于凡／翻攝