快訊

豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量「飆破200毫米」 全台第一

嘉義民宅凌晨惡火！太保市農會前秘書父女倆葬身火窟

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義太保民宅凌晨惡火傳父女受困 僅尋獲一具焦屍持續搜救

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出有一對父女受困，消防局獲報立即派遣人車搶救，現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建築起火燃燒，目前已尋獲一具焦屍，身分仍待確認，另一名受困民眾仍下落不明，搜救人員持續在現場搜索中。

嘉義縣消防局表示，火勢撲滅後清查發現，建物燃燒面積約90平方公尺，由於屋內傳出有一對父女受困，目前僅尋獲一具屍體，另一名受困民眾仍下落不明，消防人員持續在現場搜索中，身分及詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

嘉義縣消防局表示，住宅火警往往發生於深夜或清晨時段，民眾不易即時察覺火災，為及早發現火災及避難逃生，呼籲住家各居室應裝設住宅用火災警報器，以利火災初期即時示警，爭取避難逃生時間，降低傷亡風險。

嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，傳出一對父女受困，目前僅尋獲一具焦屍，消防人員持續搜救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，傳出一對父女受困，目前僅尋獲一具焦屍，消防人員持續搜救。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，傳出一對父女受困，目前僅尋獲一具焦屍，消防人員持續搜救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，傳出一對父女受困，目前僅尋獲一具焦屍，消防人員持續搜救。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，傳出一對父女受困，目前僅尋獲一具焦屍，消防人員持續搜救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣太保市民宅凌晨4時許發生火警，傳出一對父女受困，目前僅尋獲一具焦屍，消防人員持續搜救。圖／嘉義縣消防局提供

火災 嘉義 屍體

延伸閱讀

憾！新竹暴雨「1死2失聯」 竹北女駕駛溺斃、2農民失聯…疑遭土石掩埋

竹北豪雨釀意外！49歲女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

彰化驚見保鮮膜棉被裹屍！長髮蠟化屍體遭棄置荔枝園

影／委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

相關新聞

嘉義太保民宅凌晨惡火釀兩死 太保市農會前秘書父女葬身火窟

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出一對父女受困，警消查證確認身分為太保市農會前秘書徐光雄及小女兒，因火場全面燃燒、房屋坍塌，屋內被灰燼覆蓋，消防人員目前僅尋獲小女兒屍體，尚未發現徐光雄蹤跡，目前仍持續搜救中。

嘉義太保民宅凌晨惡火傳父女受困 僅尋獲一具焦屍持續搜救

嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出有一對父女受困，消防局獲報立即派遣人車搶救，現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建築起火燃燒，目前已尋獲一具焦屍，身分仍待確認，另一名受困民眾仍下落不明，搜救人員持續在現場搜索中。

高雄港都公車站出意外 公車司機擋車遭2車夾壓命危

高雄市港都客運公司保華站今天上午發生意外，1名公車司機張姓男子剛停車，下車時疑忘記拉手煞車，公車滑動時，他以身體擋車，不料遭沒擋下車，反而因前方還有公車停車，遭2車夾擠傷重送醫，正在醫院搶救中。

疑大雷雨釀禍 國1南下台中系統2起連環撞車禍

鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對雲林縣、嘉義縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息。疑強降雨影響能見度，國道中部路段一早已多起交通事故，天候不佳，務必注意行車安全、小心駕駛。

新竹暴雨轎車滅頂1死 專家曝車輛受困積水有5關鍵判斷

昨天北部和南部暴雨造成嚴重災情，新竹縣有行駛中的車輛滅頂，駕車的黃姓女子被尋獲時已明顯死亡。車輛在強降雨中受困時，該怎麼做？「消防神主牌」臉書粉專表示，車輛開始進水或受困積水中，有5個關鍵判斷；這幾天務必避開積水路段，留意地方政府發布的最新災情通報。

致災性豪大雨狂炸中台灣 國3清水路段一早3起自撞車禍

中部目前豪大雨，根據警廣即時路況，國道3號中區路段出現多起自撞事故。今天上午7時7分，國3南下173K過清水服務區，有自小客車自撞事故，占用內側車道；上午7時9分，國3北上169.5K中港系統前，有自小客車自撞事故，占用內側車道；上午7時20分，國3北上171K過清水服務區，有另1起自小客車自撞事故，占用內側2線車道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。