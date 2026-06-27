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嘉義太保民宅凌晨惡火傳父女受困 僅尋獲一具焦屍持續搜救
嘉義縣太保市新埤里今天凌晨4時許發生住宅火警，屋內傳出有一對父女受困，消防局獲報立即派遣人車搶救，現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建築起火燃燒，目前已尋獲一具焦屍，身分仍待確認，另一名受困民眾仍下落不明，搜救人員持續在現場搜索中。
嘉義縣消防局表示，火勢撲滅後清查發現，建物燃燒面積約90平方公尺，由於屋內傳出有一對父女受困，目前僅尋獲一具屍體，另一名受困民眾仍下落不明，消防人員持續在現場搜索中，身分及詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
嘉義縣消防局表示，住宅火警往往發生於深夜或清晨時段，民眾不易即時察覺火災，為及早發現火災及避難逃生，呼籲住家各居室應裝設住宅用火災警報器，以利火災初期即時示警，爭取避難逃生時間，降低傷亡風險。
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