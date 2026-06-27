高雄港都公車站出意外 公車司機擋車遭2車夾壓命危

高雄市港都客運公司保華站今天上午發生意外，1名公車司機張姓男子剛停車，下車時疑忘記拉手煞車，公車滑動時，他以身體擋車，不料遭沒擋下車，反而因前方還有公車停車，遭2車夾擠傷重送醫，正在醫院搶救中。

據了解，今天上午7時許，張姓公車司機（49歲）駕駛公車返回高雄市鳳山區海涵路港都客運保華站，停車後下車，突然車子滑動，因前方還有公車停放，他趕緊以身體擋車，不料出意外。

據警方了解，張姓司機下車時沒拉手煞車，就在自己駕駛的公車前與另輛停放的公車之間遭擠壓受傷。同事發現，趕緊向119求救，救護人員趕抵時，發現他已無呼吸心跳，立即將他送往國軍高雄總醫院急救，因傷勢嚴重仍搶救中。

據了解，港都客運保華站今年1月19日起才正式營運啟用，原本在苓雅區中正一路建軍站的營運與發車業務已調整至此處。