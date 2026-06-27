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致災性豪大雨狂炸中台灣 國3清水路段一早3起自撞車禍
中部目前豪大雨，根據警廣即時路況，國道3號中區路段出現多起自撞事故。今天上午7時7分，國3南下173K過清水服務區，有自小客車自撞事故，占用內側車道；上午7時9分，國3北上169.5K中港系統前，有自小客車自撞事故，占用內側車道；上午7時20分，國3北上171K過清水服務區，有另1起自小客車自撞事故，占用內側2線車道。
鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天雲林縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、東半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率。大豪雨地區：雲林縣。
氣象署針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時40分。
大雷雨即時訊息示警區域：
南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉。
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。
嘉義市：西區。
嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉。
台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。
彰化縣：彰化市、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。
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